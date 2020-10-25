武肺疫情稍緩，香港演唱會重新啟動，英皇娛樂昨日宣佈張敬軒與香港中樂團合作的演唱會將會如期於11月22日至25日在紅館開騷，成為疫情發生後重返紅館開騷第一位歌手，更會加開11月26及27日兩場，惟場館入座率只能一半，故此歌迷座位要重新編排。而早過軒仔於下月13日在伊館開騷的達明一派，賣飛時間更倉卒，黃耀明坦言只有兩星期賣飛，擔心入座率，呼籲大家大力支持。

因去年抗爭運動接着武肺疫情影響，香港逾百場大小演唱會都無奈取消或延期，有見近來疫情稍緩，直到11月開始，演唱會陸續有來，除了達明一派及張敬軒外，接住的還有雷有輝及楊千嬅。本於去年11月與香港中樂團合作開騷的軒仔，雖然遲足一年才順利重踏台板，但足以令「餓」久了的歌迷歡呼。今次軒仔可在紅館開騷，場館需要配合多項防疫措施，如每場只可容納原定的一半觀眾，相連座位不得超過四個，座位須平均分佈，入場必須量體溫及使用酒精搓手液，觀眾需戴口罩及禁止進食等。英皇高層霍汶希昨回覆《蘋果》表示：「喺疫情可控之下，為等咗一年嘅觀眾完成同分享一個美好嘅演唱會當然要做，加上好希望借呢個機會以好嘅音樂同表演，為觀眾帶來舒暢同開心。」軒仔則至截稿前未回覆。目前手上持有軒仔演唱會門票的歌迷，需要於2020年11月15日至25日到紅館更換全新印製的補場門票，亦可選擇退票，而加場部份尚餘少量門票，將於2020年11月10日公開發售。

黃耀明：得兩個禮拜賣飛

黃耀明前晚出席許鞍華電影《好好拍電影》首映時，談到下月13日將自資於伊館舉行六場「達明一派REPLAY LIVE」演唱會，他坦言擔心：「都驚㗎，下個禮拜先賣飛，得兩個禮拜時間賣，其實都係兩星期前先決定開，因為個場已經訂咗，但係就唔知開唔開到，如果啲飛賣得晒就唔使蝕。」

明哥指演唱會主題是獻唱八張專輯所有歌曲，今次就選了1989年與1990年的兩張專輯，他笑言當中有30年來未在台上唱過的歌曲，對他有挑戰性。而餘下的六張專輯的歌曲，希望能夠再舉行三次演唱會，問到反應好會否加場？他說：「睇情況再考慮，都辛苦嘅，我始終係老人家！」至於會否擔心疫情若再爆發要取消？明哥說：「要都冇辦法，希望場地有好啲嘅解決方案，畀期或者唔好罰咁多錢，始終𠵱家都唔係太有彈性。」

阿姐盛讚張艾嘉演出強勁

除了軒仔外，即將開個唱的楊千嬅除了要準備個唱，積極做gym，亦已揀好歌單排練。早前她出席活動時指雖然林夕被內地封殺，但個唱仍會選擇唱他的歌：「我大部份歌都係Wyman（黃偉文）同夕爺，今次係純廣東歌嘅演唱會，最大初衷係去未去過嘅城市演唱，只係一個音樂分享。」

香港演唱會逐漸復蘇，各式各樣的舞台演出亦重新熱鬧起來，由張艾嘉與進念合作的鋼琴獨奏劇場《魅》亦正在文化中心公演。阿姐汪明荃、霍啟剛與老婆郭晶晶及梁詠琪都去捧場，阿姐前晚更在Ig留言大讚張艾嘉做說書人出色︰「今晚看了一個非常特別的聲音表演，由於疫情影響，還是台灣/香港越洋上演，勁！我還是第一次看張艾嘉的舞台演出、非常強大，佩服！」梁詠琪昨日於Ig盛讚︰「張姐在舞台上當起說書人，魅力四射。」其實阿姐12月與香港中樂團亦有兩場音樂會，這兩場演出本在5月舉行，因疫情延到12月11及12日才登場。