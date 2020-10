莉莉再被爆食人夫 致艾米漢默與太太離婚

「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)今年7月與英國美女演員,「灰姑娘」莉莉詹絲(Lily James)前後腳上酒店,因而傳出拍拖,不過於上周,莉莉竟被影到與有婦之夫杜明歷韋斯特(Dominic West)當街攬攬錫頸,棄美國隊長轉做第三者。一不離二,最近莉莉再爆出偷食人夫醜聞,被指成為男星艾米漢默(Armie Hammer)與太太離婚的元兇。

最近莉莉詹絲與《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)男星艾米漢默合演之新作《蝴蝶夢》(Rebecca)推出,但有片場人員近日爆料,指二人拍戲時「就像一對情侶」:「她與艾米明顯很親密,又花很多時間在一起,晚上與周末更一起度過。」莉莉與艾米於戲中有性愛鏡頭,疑似假戲真做。今年7月艾米宣佈與老婆Elizabeth Chambers離婚,故莉莉被指是離婚導火線。

