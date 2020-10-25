莉莉再被爆食人夫 致艾米漢默與太太離婚

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）今年7月與英國美女演員，「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）前後腳上酒店，因而傳出拍拖，不過於上周，莉莉竟被影到與有婦之夫杜明歷韋斯特（Dominic West）當街攬攬錫頸，棄美國隊長轉做第三者。一不離二，最近莉莉再爆出偷食人夫醜聞，被指成為男星艾米漢默（Armie Hammer）與太太離婚的元兇。

最近莉莉詹絲與《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）男星艾米漢默合演之新作《蝴蝶夢》（Rebecca）推出，但有片場人員近日爆料，指二人拍戲時「就像一對情侶」：「她與艾米明顯很親密，又花很多時間在一起，晚上與周末更一起度過。」莉莉與艾米於戲中有性愛鏡頭，疑似假戲真做。今年7月艾米宣佈與老婆Elizabeth Chambers離婚，故莉莉被指是離婚導火線。

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