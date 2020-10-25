【娛樂人物】對人歡笑……　鄭欣宜

鄭欣宜簽約新公司，記招請來嘟姐鄭裕玲做主持，嘟姐說欣宜就是大家的集體回憶，香港人都是由細睇住佢大。欣宜都33歲了，「我比較獨立，可能由細到大我都自己一個人喺加拿大，雖然婆婆湊大我，其實佢冇乜管我，我慣咗甩繩馬騮狀態！」

出道才12年，但大家都真的看着她成長，演藝世家又是星二代，欣宜的歌總是充滿希望，其實私下沒有那麼多正能量，「所以先至成日需要呢啲歌囉！」

上一次流淚，「好似幾日前咋，打風前後，我腫晒（喊到）！」為咩？「好多嘢積積埋埋……」加上扁桃腺發炎，喊完就好，壓力都是自找的。

欣宜選擇把悲傷留給自己，「我知道點樣娛樂大家囉！我覺得keep住entertain人係我嘅責任，每一個人喺呢一個世界都有屬於自己嘅崗位！」

欣宜比較喜歡大家叫她Joyce，開心的。

撰文：文嘉龍

我係唔識講大話

簽約新公司寰亞，欣宜說，自由度高的地方，也不會考慮她，「我估我畀大家嘅感覺係控制唔到我，right？我覺得成個娛樂圈趨勢都變咗，唔興要控制你嗰種做法，尤其𠵱家有social media，artists可以好容易透過自己平台去同大家溝通！」

不想受人控制？「我諗我係更加唔識講大話嗰種人，尤其我初初入行，係唔可以拍拖，唔可以飲酒，我記得嗰時直頭同我講話，你唔可以去呢啲地方㗎！意思係去club，但我去club，我去聽歌我去跳舞，我去同啲女朋友一齊玩，飲少少酒我又合歲數！我會好掙扎，我好唔明，其實𠵱家係正常！」

一年時間冇推出新歌，轉會作品《小夜燈》背後的故事，來自婆婆一路唱住《搖籃曲》一路諳她瞓覺的故事，「一個大人嘅兒歌感覺，今年我出咗一個Ig post，講返我以前細個其實怕黑，我婆婆每晚都唱《搖籃曲》諳我瞓覺，我先至瞓得着，黃偉文先生留意到呢個post，佢就留言話點解唔將佢變成一首歌，之後佢Ig story話佢好想寫一首兒歌，我唔執輸即刻舉手，所以誕生咗《小夜燈》！」

每個人心中都有一盞小夜燈，欣宜指住影樓的大燈，「佢唔似呢盞燈可以照亮間房，但係你夜晚瞓覺開着佢，佢畀到一種安全感你。以前細個，我婆婆湊我，佢大我好多㗎，因為我娘親排第六，仲要我娘親40歲先生我，我大隻過佢（婆婆），佢仲要係紮腳，四號童裝鞋，如果有壞人嚟，我覺得佢真係保護唔到我囉，但係佢夜晚唱嗰首《搖籃曲》，佢幫我掃背脊，佢諳我瞓嘅時候，我就覺得好有安全感，好被保護好被照顧，唔會有任何妖魔鬼怪可以捉走我！我覺得每一個人生命裏面，邊個係佢哋嘅小夜燈都好唔同，原來你去到某一個人生階段，你需要開始去諗吓，自己點樣去成為別人嘅小夜燈！」

安全感對欣宜來說很重要，她舊公司老闆是蕭定一，公司財困走得的都走，有誰估到短短幾年間變化會那麼大，那段日子的欣宜很徬徨，「驚到騰騰震啦，仲要扮冇嘢扮鎮定，始終完咗約之後會有過渡期，因為我係一個緊張大師，我一亂，就會desperate（絕望），desperate就會做一啲錯誤決定。我同自己講，唔好驚過渡期，因為可能好短，可能好長，世界發生緊咁多事，娛樂圈過去呢兩年都有好多唔同變化發生，有好多嘢真係不受自己控制範圍，可以點呢？」

唔聽話等唔等如曳

不想停下來浪費時間，欣宜選擇到東京學跳舞，不想有多餘時間令自己鑽牛角尖，「啱啱疫情嗰段期間，香港嘅工作有好多無限延期，我覺得會畀太多空間自己去鑽牛角尖，有一個朋友住喺東京，嗰時香港已經有一啲case（武肺），日本未有咁嚴重，我就去咗日本學跳舞，跟住開始咗拍YouTube片，其實係一個奇蹟，我係一個科技白癡，能夠拍到片剪到片，仲要自己中文有限公司都擺到字幕上去，我覺得自己好叻呀！」

欣宜的叻，在於永遠有種「做自己」的本事，《女神》是自信宣言、《救命歌》講自救、《小夜燈》看見希望……殘酷世界和娛樂圈的生存遊戲，真的時刻滿滿正能量？「唔係㗎，所以先會成日需要呢啲歌囉，哈哈哈！我好開心，大家覺得我係一個畀到能量嘅歌手，其實好多時，我正正係需要呢一種力量，所以我先會做呢啲歌，我鼓勵自己同時，歡迎緊大家一齊同我去行我嘅路，咁咪win win囉！」

自細已經成為焦點，香港人都睇住佢大的欣宜，她說很多人都誤解她身邊有不少長輩「照住」，實情是她和那些uncle、auntie很少見面，「我自己有少少恐懼同一啲長輩級嘅人見面，我今年都不斷掙扎一個道理，就係『聽話等唔等如乖？唔聽話等唔等如曳？』我覺得我係一個唔聽話嘅人，但我又覺得我係一個乖嘅人喎！我成日覺得喺呢啲長輩級嘅人眼中，我係好唔聽話，所以我好驚我喺佢哋眼中亦都等如曳，或者壞囉！首先憑外表去望，金毛啦，有紋身啦，要做幕前但又唔肯再減肥啦，其實傳統嚟計，我係好唔乖、好唔聽話；再深入啲，我可能唔係走緊一個所謂傳統做幕前人嘅一個模式去做我嘅嘢！」

起碼不用日日再為磅數煩惱？「我好耐都冇日日磅重，我呢排食緊生酮食法，我發現我食澱粉質會好脹，個人會攰好多，反而我戒咗澱粉質同糖，好似精神啲，皮膚靚啲，但我唔係要宣揚大家去試呢一樣嘢，我真心覺得每一個人需要嘅嘢，唔一樣囉！」

近來還有另一個不一樣，就是欣宜眼見身邊的朋友結婚的結婚，生小朋友的生小朋友，已經不是以往可以隨時隨地傾訴的人，她不想打搞朋友，於是她去看治療師。「今年我開始見therapist，因為我覺得一個therapist就好似一個樹窿，可以塞啲唔開心嘅嘢畀佢，佢又真係能夠有根據地去validate（檢查）你嘅唔開心，我就會覺得OK，我唔係癲㗎！我覺得照顧自己嘅mental health唔夠aggressive，今年我同自己講，既然大家都逼住要喺屋企，不如趁呢個機會照顧吓自己心裏面個狀況！」

我就係要扮唔怕醜

欣宜說自己是個害羞的人，你信不信？她說：「我同人講我係一個好怕醜嘅人，個個都會話你點會係吖，其實我真係㗎！只不過我工作一部份就係要扮唔怕醜，以前細個未了解自己，以為有多餘時間，我要約晒啲朋友好熱鬧，但係我發現會越嚟越攰，原來呢個唔係我嘅模式，好多人放咗工最需要約班friend出嚟飲幾杯啤酒先可以返屋企，我一定唔可以做呢一樣嘢，我發現我真係要返屋企，收埋自己唔講嘢，唔好覆message，我要尊重我嘅Me Time！」

真心朋友可以為欣宜擋子彈的，一定有許廷鏗份。據欣宜的形容，她和許廷鏗，就是一對「異父異母低能巨孖寶」，「我哋淨係唔傾工作，呢個世界唔係淨係得工作！我同佢嘅性格其實好唔同，我哋睇嘢、見到嘅嘢都好唔一樣！我哋以前同一間唱片公司做新人，好似一齊並肩作戰咗好多年！」

與許廷鏗絕不會過電的欣宜，33歲單身的她，也想拍拖結婚，「結婚梗係有諗，但都要遇到啱嘅對象先至得，唔可以急，去shopping你都會試啱先買，我真係會周圍睇好多唔同嘅網頁格價，又要去睇實物摸吓佢，我係好煩嗰啲人！我覺得結婚係一個lifelong commitment（終身承諾），一世喎，梗係make sure先啦！」

未有對象，欣宜一樣活得自在，「因為慣咗獨立，我諗心態唔同咗，有好多迷惘期，有好多變化要面對，但係at the end of the day，我點樣同自己相處，我愛唔愛錫自己，我今年有時間同空間去focus on自己mental health，我覺得係一個lifelong功課！」

拍YouTube片亦是欣宜可以表現最real的時候，「我要每個禮拜出一條片，好攰都會逼自己『Hello，大家好』，因為我想娛樂大家呀，有好多嘢我幫唔到人，好似𠵱家個個都仲戴住口罩，我畀唔到答案你，幾時會完呢個疫情，我幫唔到你！我一投入社會，我就已經入咗呢一行，我有好多嘢唔識，我唯一識就係我知道點樣娛樂大家，我解決唔到你嘅問題，但我好希望，你聽我嘅歌，或者你睇我嘅片，你可以放空，你可以擺低煩惱去投入，你可以得到一份安全感？或者得到一啲正能量？呢個就係我嘅responsibilities！」

後記：passion fruit

欣宜之前自組公司的名字叫passion fruit，如今公司沒了，她知道自己不如媽媽沈殿霞像開心果，「我覺得我唔係一個happy fruit，尤其嗰時我係唔happy，但我有乜嘢呢？我有我個passion，我倒晒成個心出嚟去做晒所有嘢！」

掛住媽媽？「身邊有啲朋友，我哋呢啲歲數，佢哋都開始經歷我之前經歷嘅嘢，佢哋都會同我講，原來都係唔會get over，你只會越嚟越掛住！我最唔想就係大家覺得我淨係識講呢一個topic，的確喺我生命裏面，有某幾樣嘢特別影響到我，但係如果我原地踏步，我成長唔到㗎，我最驚就係咁！」

不用驚，熱情果也是開心果一個延續。

髮型：Milk Chan＠XENTER

髮型助理：Keith Lee＠XENTER

化妝：Samuel＠江中平化妝室