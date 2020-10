【娛樂人物】對人歡笑……　鄭欣宜

鄭欣宜簽約新公司,記招請來嘟姐鄭裕玲做主持,嘟姐說欣宜就是大家的集體回憶,香港人都是由細睇住佢大。欣宜都33歲了,「我比較獨立,可能由細到大我都自己一個人喺加拿大,雖然婆婆湊大我,其實佢冇乜管我,我慣咗甩繩馬騮狀態!」

出道才12年,但大家都真的看着她成長,演藝世家又是星二代,欣宜的歌總是充滿希望,其實私下沒有那麼多正能量,「所以先至成日需要呢啲歌囉!」

上一次流淚,「好似幾日前咋,打風前後,我腫晒(喊到)!」為咩?「好多嘢積積埋埋……」加上扁桃腺發炎,喊完就好,壓力都是自找的。

欣宜選擇把悲傷留給自己,「我知道點樣娛樂大家囉!我覺得keep住entertain人係我嘅責任,每一個人喺呢一個世界都有屬於自己嘅崗位!」

欣宜比較喜歡大家叫她Joyce,開心的。

撰文:文嘉龍

我係唔識講大話

簽約新公司寰亞,欣宜說,自由度高的地方,也不會考慮她,「我估我畀大家嘅感覺係控制唔到我,right?我覺得成個娛樂圈趨勢都變咗,唔興要控制你嗰種做法,尤其𠵱家有social media,artists可以好容易透過自己平台去同大家溝通!」

不想受人控制?「我諗我係更加唔識講大話嗰種人,尤其我初初入行,係唔可以拍拖,唔可以飲酒,我記得嗰時直頭同我講話,你唔可以去呢啲地方㗎!意思係去club,但我去club,我去聽歌我去跳舞,我去同啲女朋友一齊玩,飲少少酒我又合歲數!我會好掙扎,我好唔明,其實𠵱家係正常!」

一年時間冇推出新歌,轉會作品《小夜燈》背後的故事,來自婆婆一路唱住《搖籃曲》一路諳她瞓覺的故事,「一個大人嘅兒歌感覺,今年我出咗一個Ig post,講返我以前細個其實怕黑,我婆婆每晚都唱《搖籃曲》諳我瞓覺,我先至瞓得着,黃偉文先生留意到呢個post,佢就留言話點解唔將佢變成一首歌,之後佢Ig story話佢好想寫一首兒歌,我唔執輸即刻舉手,所以誕生咗《小夜燈》!」

每個人心中都有一盞小夜燈,欣宜指住影樓的大燈,「佢唔似呢盞燈可以照亮間房,但係你夜晚瞓覺開着佢,佢畀到一種安全感你。以前細個,我婆婆湊我,佢大我好多㗎,因為我娘親排第六,仲要我娘親40歲先生我,我大隻過佢(婆婆),佢仲要係紮腳,四號童裝鞋,如果有壞人嚟,我覺得佢真係保護唔到我囉,但係佢夜晚唱嗰首《搖籃曲》,佢幫我掃背脊,佢諳我瞓嘅時候,我就覺得好有安全感,好被保護好被照顧,唔會有任何妖魔鬼怪可以捉走我!我覺得每一個人生命裏面,邊個係佢哋嘅小夜燈都好唔同,原來你去到某一個人生階段,你需要開始去諗吓,自己點樣去成為別人嘅小夜燈!」

安全感對欣宜來說很重要,她舊公司老闆是蕭定一,公司財困走得的都走,有誰估到短短幾年間變化會那麼大,那段日子的欣宜很徬徨,「驚到騰騰震啦,仲要扮冇嘢扮鎮定,始終完咗約之後會有過渡期,因為我係一個緊張大師,我一亂,就會desperate(絕望),desperate就會做一啲錯誤決定。我同自己講,唔好驚過渡期,因為可能好短,可能好長,世界發生緊咁多事,娛樂圈過去呢兩年都有好多唔同變化發生,有好多嘢真係不受自己控制範圍,可以點呢?」

唔聽話等唔等如曳

不想停下來浪費時間,欣宜選擇到東京學跳舞,不想有多餘時間令自己鑽牛角尖,「啱啱疫情嗰段期間,香港嘅工作有好多無限延期,我覺得會畀太多空間自己去鑽牛角尖,有一個朋友住喺東京,嗰時香港已經有一啲case(武肺),日本未有咁嚴重,我就去咗日本學跳舞,跟住開始咗拍YouTube片,其實係一個奇蹟,我係一個科技白癡,能夠拍到片剪到片,仲要自己中文有限公司都擺到字幕上去,我覺得自己好叻呀!」

欣宜的叻,在於永遠有種「做自己」的本事,《女神》是自信宣言、《救命歌》講自救、《小夜燈》看見希望……殘酷世界和娛樂圈的生存遊戲,真的時刻滿滿正能量?「唔係㗎,所以先會成日需要呢啲歌囉,哈哈哈!我好開心,大家覺得我係一個畀到能量嘅歌手,其實好多時,我正正係需要呢一種力量,所以我先會做呢啲歌,我鼓勵自己同時,歡迎緊大家一齊同我去行我嘅路,咁咪win win囉!」

自細已經成為焦點,香港人都睇住佢大的欣宜,她說很多人都誤解她身邊有不少長輩「照住」,實情是她和那些uncle、auntie很少見面,「我自己有少少恐懼同一啲長輩級嘅人見面,我今年都不斷掙扎一個道理,就係『聽話等唔等如乖?唔聽話等唔等如曳?』我覺得我係一個唔聽話嘅人,但我又覺得我係一個乖嘅人喎!我成日覺得喺呢啲長輩級嘅人眼中,我係好唔聽話,所以我好驚我喺佢哋眼中亦都等如曳,或者壞囉!首先憑外表去望,金毛啦,有紋身啦,要做幕前但又唔肯再減肥啦,其實傳統嚟計,我係好唔乖、好唔聽話;再深入啲,我可能唔係走緊一個所謂傳統做幕前人嘅一個模式去做我嘅嘢!」

起碼不用日日再為磅數煩惱?「我好耐都冇日日磅重,我呢排食緊生酮食法,我發現我食澱粉質會好脹,個人會攰好多,反而我戒咗澱粉質同糖,好似精神啲,皮膚靚啲,但我唔係要宣揚大家去試呢一樣嘢,我真心覺得每一個人需要嘅嘢,唔一樣囉!」

近來還有另一個不一樣,就是欣宜眼見身邊的朋友結婚的結婚,生小朋友的生小朋友,已經不是以往可以隨時隨地傾訴的人,她不想打搞朋友,於是她去看治療師。「今年我開始見therapist,因為我覺得一個therapist就好似一個樹窿,可以塞啲唔開心嘅嘢畀佢,佢又真係能夠有根據地去validate(檢查)你嘅唔開心,我就會覺得OK,我唔係癲㗎!我覺得照顧自己嘅mental health唔夠aggressive,今年我同自己講,既然大家都逼住要喺屋企,不如趁呢個機會照顧吓自己心裏面個狀況!」

我就係要扮唔怕醜

欣宜說自己是個害羞的人,你信不信?她說:「我同人講我係一個好怕醜嘅人,個個都會話你點會係吖,其實我真係㗎!只不過我工作一部份就係要扮唔怕醜,以前細個未了解自己,以為有多餘時間,我要約晒啲朋友好熱鬧,但係我發現會越嚟越攰,原來呢個唔係我嘅模式,好多人放咗工最需要約班friend出嚟飲幾杯啤酒先可以返屋企,我一定唔可以做呢一樣嘢,我發現我真係要返屋企,收埋自己唔講嘢,唔好覆message,我要尊重我嘅Me Time!」

真心朋友可以為欣宜擋子彈的,一定有許廷鏗份。據欣宜的形容,她和許廷鏗,就是一對「異父異母低能巨孖寶」,「我哋淨係唔傾工作,呢個世界唔係淨係得工作!我同佢嘅性格其實好唔同,我哋睇嘢、見到嘅嘢都好唔一樣!我哋以前同一間唱片公司做新人,好似一齊並肩作戰咗好多年!」

與許廷鏗絕不會過電的欣宜,33歲單身的她,也想拍拖結婚,「結婚梗係有諗,但都要遇到啱嘅對象先至得,唔可以急,去shopping你都會試啱先買,我真係會周圍睇好多唔同嘅網頁格價,又要去睇實物摸吓佢,我係好煩嗰啲人!我覺得結婚係一個lifelong commitment(終身承諾),一世喎,梗係make sure先啦!」

未有對象,欣宜一樣活得自在,「因為慣咗獨立,我諗心態唔同咗,有好多迷惘期,有好多變化要面對,但係at the end of the day,我點樣同自己相處,我愛唔愛錫自己,我今年有時間同空間去focus on自己mental health,我覺得係一個lifelong功課!」

拍YouTube片亦是欣宜可以表現最real的時候,「我要每個禮拜出一條片,好攰都會逼自己『Hello,大家好』,因為我想娛樂大家呀,有好多嘢我幫唔到人,好似𠵱家個個都仲戴住口罩,我畀唔到答案你,幾時會完呢個疫情,我幫唔到你!我一投入社會,我就已經入咗呢一行,我有好多嘢唔識,我唯一識就係我知道點樣娛樂大家,我解決唔到你嘅問題,但我好希望,你聽我嘅歌,或者你睇我嘅片,你可以放空,你可以擺低煩惱去投入,你可以得到一份安全感?或者得到一啲正能量?呢個就係我嘅responsibilities!」

後記:passion fruit

欣宜之前自組公司的名字叫passion fruit,如今公司沒了,她知道自己不如媽媽沈殿霞像開心果,「我覺得我唔係一個happy fruit,尤其嗰時我係唔happy,但我有乜嘢呢?我有我個passion,我倒晒成個心出嚟去做晒所有嘢!」

掛住媽媽?「身邊有啲朋友,我哋呢啲歲數,佢哋都開始經歷我之前經歷嘅嘢,佢哋都會同我講,原來都係唔會get over,你只會越嚟越掛住!我最唔想就係大家覺得我淨係識講呢一個topic,的確喺我生命裏面,有某幾樣嘢特別影響到我,但係如果我原地踏步,我成長唔到㗎,我最驚就係咁!」

不用驚,熱情果也是開心果一個延續。

髮型:Milk Chan@XENTER

髮型助理:Keith Lee@XENTER

化妝:Samuel@江中平化妝室