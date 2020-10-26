畢彼特女友與老公蒲頭 一女兩男大玩三角戀

56歲巨星畢彼特（Brad Pitt）今年8月爆出祕戀細他29年、外形與前妻安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）相似的27歲德國模特兒Nicole Poturalski。然而，Nicole遭媒體起底，原來她已婚，老公為68歲餐廳老闆Roland Mary，而畢彼特都認識其老公。日前Nicole被影到與老公及一大班人晚餐，與老公並未分開，大玩三角戀相當開放。

Nicole Poturalski與老公Roland Mary育有一子，但自從8月爆出她同時與畢彼特拍拖後，就未曾與老公公開露面。當大家都以為Nicole與老公婚變，周五晚她卻被影到與老公晚餐，二人連同一大班朋友，食完飯仍站在街上有講有笑。Nicole的老公Roland據悉非常豁達，友人表示：「他有過好幾段婚姻並有5個孩子，他對於負能量或嫉妒沒有興趣。他們依然維持婚姻關係，但可以稱為『開放式婚姻』。」兩夫婦繼續與畢彼特維持三角戀關係。

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