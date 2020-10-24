胡杏兒囧樣演技再被評S級 喊住講：沒有TVB沒有胡杏兒

胡杏兒最近參與由趙薇、陳凱歌及爾冬陞等做評判的演員真人騷《演員請就位2》，首次出場的杏兒就以囧樣挑戰趙薇攞影后的村姑角色，結果大獲好評。挑戰完趙薇的胡杏兒，在最新一集的《演》中，就挑戰陳沖在電影《誤殺》中的女警角色。

胡杏兒今次挑戰女警角色，內容是講述其壞事做盡的兒子被人誤殺後，胡杏兒需要盤問疑犯，由於今次是陳凱歌親自監督，故綵排時胡杏兒神色都顯得極度凝重，幸好杏兒的演出得到《小時代》導演郭敬明大讚，指她無論在情緒起伏、台詞及走位等都做得非常完美，更以最高的「S級」評價胡杏兒。

胡杏兒聽完郭敬明對自己的讚賞後，即時感動到想喊出嚟，然後好感觸地話經過這幾日排練後，忽然讓她想起「娘家」，當大家都好奇胡杏兒口中娘家時，她說：「是TVB！」一講完TVB後，杏兒又開始以哭腔講：「因為我在TVB，應該是16年，爾導（爾冬陞）也會知道以前拍戲那個環境是沒得睡覺，劇本可能今晚給你，明天拍。」杏兒開始越講越激動：「但是你也要演得好，因為你演不好，播出去，別人不會罵其他人，就說你演得不好，所以剛剛郭導，謝謝你誇獎我。」講完後杏兒更向郭敬明鞠躬。

胡杏兒之後又以少林寺來形容TVB，指自己在這地方被訓練出來，然後她講出全晚最震撼嘅說話：「所以沒有TVB，沒有胡杏兒！沒有看TVB的觀眾，也沒有胡杏兒！」其實杏兒咁掛住TVB，做乜當初選擇唔續約呢？

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