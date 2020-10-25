Order到丨大陸要拍紀念抗美援朝電影 徐克林超賢聯手配合

大陸廣電局對影視作品實施多種限制令，但中美交惡，大陸今年高調紀念「抗美援朝」70周年，一改過去對影視劇題材的禁令，籌拍多部抗美援朝影視作品，繼被指涉抄大導演基斯杜化路倫（Christopher Nolan）的《鄧寇克大行動》（Dunkirk），被嘲是「低級版鄧寇克」的洗腦電影《金剛川》於前日上映後，今日再有另一部抗美援朝電影《長津湖》正式開機拍攝，同時公佈拍攝陣容，由吳京與易烊千璽主演，陳凱歌、徐克和林超賢聯合監製兼執導。

北京要高調「抗美」，《金剛川》今年8月才開機拍攝，10月已經上映。《長津湖》亦事不宜遲，大導演即刻歸位，吳京亦再度「戰狼」上身，除了有份演出《金剛川》外，也擔正演《長津湖》，兩片題材相似，背後意義相同，得到強國人民力撐，所以《金剛川》上映兩日，票房已收逾2.42億人民幣（約2.8億港元）。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！