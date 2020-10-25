蘋果專訪丨曉格蘭特認老 告別風流專心湊仔

HBO重頭劇《無所作為》（The Undoing）集合奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）與金球影帝曉格蘭特（Hugh Grant）兩大巨星主演，更有成功闖美的陳法拉參與演出。曾經風流的曉格蘭特，今時今日已收心養性，戲裏戲外都做個好爸爸。他在接受《蘋果》獨家訪問時就表示：「家中生活很穩定，現在我有孩子，最小的只有兩歲，每天很繁忙，有時很累，但當我看iPhone內的照片，帶給我很多喜悅。我的孩子們都是iPad迷，我知道有很多父母都會節制孩子們上網的時間，但我們是有點絕望的父母，便給他們看iPad，他們便會收聲了，現在我們也有一名兩歲大的BB，她很愛看Peppa Pig卡通片，整天只說『Pig! Pig! Pig!』很好笑。我太太Anna是一名網球好手，我們每週都一起打三次網球呢。」

曉格蘭特年輕時靚仔有型，主演過不少經典愛情片，但他就表示歲月催人，現時已難以再演花心靚仔：「我也沒有太多選擇，因為我開始老了，沒有製作人找我演愛情喜劇了，但到現在我也喜愛我以前主演過的電影，因為那些電影娛樂了很多觀眾，也帶給我很多新機遇，我到現在也十分之幸運，我演不同的角色，在《特務型戰》（The Man from U.N.C.L.E.）、《雲圖》（Cloud Atlas）、《走音歌后》（Florence Foster Jenkins）、《柏靈頓》（Paddington）片中參演不同的角色，我是在演不同的角色，不同的故事。」看來將戲路一轉，曉格蘭特在演藝圈依然吃得開。

記者Lilly Lui洛杉磯報道

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