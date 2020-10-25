何雁詩結婚巴士廣告惹負評 網民嘲多嚿魚：使唔使咁誇張

何雁詩和鄭俊弘（Fred）將於11月7日結婚，距離成為人妻只剩半個月，有網民發現，何雁詩和鄭俊弘的咀嘴相婚照，成為了兩架九巴的車身廣告，於指定路線117行駛，配合兩人的結婚日期，雖然有網民恭喜一對新人，但亦有網民給負評，由於117號巴士行經西九龍中心，有網民將兩人的咀嘴巨型巴士廣告，與西九龍中心外牆海報被指性感要下架相提並論，留言：「#唔知前區議員會唔會又投訴」。

巴士廣告以粉紅為底色，一對準新人嘴對嘴錫錫，相片佔據整輛巴士的高度，十分引人注目，惟不少網民給負評：「未見過如此核突嘅廣告」、「多嚿魚，使唔使咁誇張呀」、「由昨天黃昏到今朝都有人講，真係惹人注目！」、「九巴幾時做埋花車呀」。

身為巴士迷的區議員陳嘉朗都有關注事件，今早在西九龍中心剛巧拍到巴士駛過相片，「巴士啱啱行嗰條線就係西九龍中心，對正晒商場今日換海報。」對於網民給負評，陳嘉朗替何雁詩和鄭俊弘講好話，「我嚟睇巴士啫，結婚係兩個人嘅事，冇做傷天害理，百年好合永結同心，老實講我唔係好知兩位乜水。」

何雁詩都有將巴士廣告相貼社交網的限時動態，究竟邊個出錢落巴士廣告呢？何雁詩回覆傳媒表示：「係Fred的粉絲呀 !」對於有網民給負評，她EQ甚高說：「冇得介意呀！多謝粉絲的禮物，好有心思。」準新娘心情沒受影響，昨晚還在社交網貼與老公攬着媽媽合照，讚揚媽媽是她的好榜樣。而大日子在即，網民都留言送祝福。

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