陳法拉攻美拍妮歌扮家長 下一步演Marvel電影

38歲的陳法拉去年展開第二段婚姻,就連事業上也踏入另一階段,衝出亞洲積極闖美。陳法拉即將登上荷李活大銀幕,在Marvel大作《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中參與當中一角,同片還有梁朝偉、楊紫瓊及金球影后Awkwafina,而加拿大籍華裔男演員劉思慕則擔正做主角。外媒曾報道指法拉有可能是飾演重要角色Leiko Wu,但據說Leiko Wu已落入另一女星手中,法拉的角色名仍有待官方正式公佈。

《上氣》離上映檔期尚有一段日子,而法拉首套攻美作品則是HBO重頭劇《無所作為》(The Undoing),今次與金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)合作,雖然全六集的戲份只得幾個鏡頭,但在荷李活毫無知名度的法拉已是個不錯的開始。在《無所作為》中,法拉扮演一位家長,出現在當中四集,她於首集中比較多鏡頭亦有對白,在一場約三分鐘的家長茶聚場面內,她與坐在旁邊的妮歌潔曼有互動對手戲,可惜對白不多。

