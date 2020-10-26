大陸樂隊分享舊歌變「宣揚港毒」 黃秋生：冇佢哋咁好氣

黃秋生2014年雨傘運動期間多次聲援，隨後被大陸封殺，到去年反送中運動，秋生再次就社會問題不吐不快，隨即被大陸網民稱為「港毒藝人」。雖然秋生被評為「港毒」，但仍有不少大陸人喜歡他的作品，早前大陸樂隊「五條人」在網上分享秋生的音樂作品時，就被狼性重的小粉紅截圖批鬥，帶風向批鬥五條人宣傳「港毒藝人」。

五條人是2008年成軍的大陸二人樂隊，今年曾參加綜藝節目《樂隊的夏天》，因成員阿茂和仁科經常在節目中不配合指示表演，加上其歌曲及形象草根而爆紅。本月24日凌晨，五條人在微博中分享《偶然》黃秋生翻唱版本，結果被一名習慣尋釁滋事的賬號「上帝之鷹」狙擊，在微博中大鬧他們「公開宣傳港毒藝人黃秋生的歌曲」。不過網民反應兩極，有人認為五條人不應在微博公開分享秋生的歌，但亦有網民反問每日都在微博分享外國新聞的「上帝之鷹」是不是一樣「播毒」，更有人反問：「網易云竟然還留着黃秋生的歌，是不是要封殺網易云？」

五條人受到「上帝之鷹」狙擊，不足一日已經將黃秋生的歌删走，對於只是分享歌曲就被冠以「宣傳港獨藝人」的五條人，黃秋生以短訊回覆《蘋果》時，就表示：「冇佢哋咁好氣，話知佢哋自閉啦！」

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