add名人時尚丨Zara出內衣系列救生意 GAP預計關閉歐洲129間分店

武漢肺炎所帶來的影響無遠弗屆，全球經濟面臨危機，不少品牌都要削減開支，兼向新營商模式埋手。

Zara的母公司Inditex今年6月表示於兩年內永久關閉全球16%分店，加上人們外出機會減少，對服裝的需求改變，所以品牌決定拓展產品線，首次推出睡衣及內衣系列The Female Gaze。

系列包括158款設計，由內衣、睡袍、睡衣、眼罩至襪子等一應俱全，材質方面要以絲、羊駝毛、和綿為主，設計簡約大方，loose-fit剪裁增添舒適度，實穿性高；價格則由美元$19.9至$199不等，有平有貴。可惜只有大、中、小3種sizes，被批不夠多樣化，而且香港官網還未有得買，不過相信系列很快就會在港發售。

同樣因疫情而受重創的美國最大服裝品牌GAP，在港的分店已由8間分店減剩3間，早前更宣佈於2024年初之前關閉北美220間店，但依然未能止蝕。最近再有消息指品牌正在對其歐洲業務進行戰略評估，有意於2021年第二季度末關閉在英國，法國，愛爾蘭和意大利的近129間分店，或者以合夥人的形式轉讓給第三方。生意規模大減，品牌能否在疫境中捱下去，情況令人擔憂。

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