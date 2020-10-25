上野樹里宣傳新劇感觸落淚 56歲山口智子遙距學跳Flamenco

34歲日本女星上野樹里在經典劇集《交響情人夢》中的「野田妹」形象深入民心，她在2016年5月閃婚嫁樂隊Triceratops主音和田唱後，四年來未有造人計劃，還一口氣為富士電視台劇集《監察醫朝顏》開拍連續兩季，安排在下月開播，直到播至明年3月，上野樹里昨日穿上戲服，率一眾主要角色現身宣傳活動。

《監察醫朝顏》去年首季播出時贏得不俗收視及口碑，上野樹里在劇中扮演法醫，與時任三郎、山口智子、風間俊介等合作，首季大結局錄得13.3%收視，全11集的平均收視率為12.6%。

因為武漢肺炎疫情打亂日劇界，原定今年7月至年底檔期的《監察醫朝顏》，改為11月至明年3月播出，劇集紀念2011年東日本311大地震，明年3月便是10周年，該劇到重災區之一的岩手縣取景，身為岩手縣會議長的福田利喜，特別為昨日活動向上野樹里撰寫感謝信，令她立即感觸落淚。56歲同劇女星山口智子，在活動上自爆疫情下透過online來上跳舞堂，由於無法飛到西班牙學法蘭明歌，但她以視像上堂，她笑言每日也有些少留學的感覺。

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