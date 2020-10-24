add名人時尚 | 入秋轉涼 跟金高銀 楊丞琳穿衛衣打造輕便造型

踏入初秋，天氣開始轉涼，想穿得溫暖又輕便，一件衛衣就最適合不過，市面上的衛衣款式，無法設計、顏色都選擇多多，可以配搭不同的風格打扮。如果喜歡簡約風格，或者就可以參考金高銀、楊丞琳，揀選最百搭、隱陣的黑色。

韓國女星金高銀一向以氣質見稱，不論戲裡戲外的穿搭都偏向以簡約風格為主，私底下的她就喜歡以簡單或素色服裝搭配牛仔褲。近日，她貼出了新相，身穿Nike有帽衛衣與牛仔褲，一身率性又自然的休閒造型，剪了眉上瀏海的她，配戴上透明的粗框眼鏡，立即添了幾分文青氣息。

至於經常分享穿搭的台灣女星楊丞琳(Rainie)，雖然在台上經常以華麗、型格形象示人，但私下偏愛簡單穿搭。Rainie最近也穿起了衛衣，而且不約而同是簡約的黑色款式。她以衛衣搭配swear shorts，特別露出內搭的白tee，營造隨性的層次感，再加上白襪仔與黑色踩踭sneakers，簡單舒適的off duty look ，卻不失中性帥氣與潮流氣息。

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