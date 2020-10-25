街頭吵大鑊後丨林心如忽刪甜蜜合照 夫妻問題未解決？

44歲林心如和霍建華結婚4年，育有3歲女兒「小海豚」，惟早前忽傳兩人婚姻亮紅燈，日前台灣《蘋果新聞網》更直擊兩夫婦在街頭吵大鑊，最後更各有各走，雖然事後林心如否認同老公鬧交，惟有網民發現，心如的IG忽然刪除兩人甜蜜合照，似乎問題未解決！

很少放閃的林心如，於本月初在IG激罕晒夫妻合照，相中的她素顏上陣，但笑容甜到漏，平日cool爆的霍建華都露出微笑，心如留言：「你今天微笑了嗎？＃多一點微笑多一點良善世界會更美好 #每一天都是充滿愛與希望的一天 」然而，自從兩人爆出街頭吵大鑊後，這張放閃相被心如下架了！網民留言：「發生甚麽了」、「希望兩人沒啥事」，「這是怎麽回事呀？希望他們能和好呀！」不過，亦有網民指這張合照在街頭吵大鑊前，早已被刪除。

雖然這張甜蜜合照被消失，但在心如的IG，仍然可以搵到去年為老公慶祝生日的合照，希望兩人床頭打交床尾和。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！