【重歸熱鬧】演唱會棟篤笑輪流上演

隨着疫情緩和，不少演唱會、棟篤笑及舞台劇演出紛紛出籠，除以下暫定了日期地點的演出外，其他歌手如陳奕迅、郭富城及莫文蔚等雖然未落實時間，亦已入紙紅館爭檔期開騷。
杜汶澤Talk Show「香港企硬」
日期︰11月5-9日、12-16日
場數︰十二場
地點︰九展Star Hall
達明一派「REPLAY LIVE」演唱會2020
日期︰11月13-15日、17-19日
場數︰六場
地點︰伊館
葉振棠、方伊琪「獅子山下金曲情演唱會2020」
日期︰11月5日
場數︰一場
地點︰屯門大會堂演奏廳
「汪明荃與香港中樂團」音樂會
日期︰12月11、12日
場數︰兩場
地點︰香港文化中心
雷有輝「PAT Music Over Rainbow音樂會」
日期︰12月19、20日
場數︰兩場
地點︰西九文化區戲曲中心
「MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020」
日期︰12月23-26日、31日至2021年1月1日
場數︰六場
地點︰紅磡體育館
「Avril Lavigne World Tour 2021 HONG KONG」
日期︰2021年2月9日
場數︰一場
地點︰亞洲博覽館
陳輝陽×女聲合唱作品音樂會「人來人往」2021
日期︰2021年3月13、14日
場數︰兩場
地點︰旺角麥花臣場館
「Green Day Live in Hong Kong 2021」
日期︰2021年3月19日
場數︰一場
地點︰亞洲博覽館
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會
日期︰2021年4月2-4日、9-11日
場數︰六場
地點︰中環海濱
「寶島三大歌王」演唱會2021（張帝、青山、謝雷）
日期︰2021年4月4日
場數︰一場
地點︰九展Star Hall