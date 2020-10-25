【重歸熱鬧】演唱會棟篤笑輪流上演

隨着疫情緩和，不少演唱會、棟篤笑及舞台劇演出紛紛出籠，除以下暫定了日期地點的演出外，其他歌手如陳奕迅、郭富城及莫文蔚等雖然未落實時間，亦已入紙紅館爭檔期開騷。

杜汶澤Talk Show「香港企硬」

日期︰11月5-9日、12-16日

場數︰十二場

地點︰九展Star Hall

達明一派「REPLAY LIVE」演唱會2020

日期︰11月13-15日、17-19日

場數︰六場

地點︰伊館

葉振棠、方伊琪「獅子山下金曲情演唱會2020」

日期︰11月5日

場數︰一場

地點︰屯門大會堂演奏廳

「汪明荃與香港中樂團」音樂會

日期︰12月11、12日

場數︰兩場

地點︰香港文化中心

雷有輝「PAT Music Over Rainbow音樂會」

日期︰12月19、20日

場數︰兩場

地點︰西九文化區戲曲中心

「MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020」

日期︰12月23-26日、31日至2021年1月1日

場數︰六場

地點︰紅磡體育館

「Avril Lavigne World Tour 2021 HONG KONG」

日期︰2021年2月9日

場數︰一場

地點︰亞洲博覽館

陳輝陽×女聲合唱作品音樂會「人來人往」2021

日期︰2021年3月13、14日

場數︰兩場

地點︰旺角麥花臣場館

「Green Day Live in Hong Kong 2021」

日期︰2021年3月19日

場數︰一場

地點︰亞洲博覽館

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會

日期︰2021年4月2-4日、9-11日

場數︰六場

地點︰中環海濱

「寶島三大歌王」演唱會2021（張帝、青山、謝雷）

日期︰2021年4月4日

場數︰一場

地點︰九展Star Hall