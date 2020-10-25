葉璇何潔錄製節目傳爭產品推銷 一言不合兩女當場大打出手

葉璇最近接了優酷網綜藝節目《奮鬥吧主播》，其他演出者還有蔡少芬（Ada）、陳法蓉和李彩華等25位女藝人爭做推銷主播盟主之位。話說日前節目錄影時，有現場觀眾網上爆料指葉璇與大陸女星何潔在節目中大打出手，要現場人員勸阻，兩人冷靜下來始繼續錄影，而節目昨晚播出街時，卻沒有出現互打畫面，不知是否已刪除。

據某現場目擊者爆料，起初何潔跟葉璇在節目中為直銷節目又唱跳，場面歡樂，後來兩人都要選一項產品做推銷，看誰人賣貨成績最好。當時兩人同時看中某個產品，因此相爭起來，葉璇激動時打了何潔一拳，何潔一向不是省油的燈，自然有還手，兩人隨即在現場互毆起來，現場觀眾也看呆，怎麼兩個女明星會在現場動手。其實早於2016年何潔與老公離婚，當時葉璇曾發文諷刺何潔是一位不稱職的妻子，這時兩人已結下梁子。今日《蘋果》問過葉璇，她否認有此事，她以短訊回覆：「不是事實，是節目的宣傳手法。當紅的節目一貫都是用這種宣傳手法吸引關注，這是節目組的標準宣傳方式。」

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