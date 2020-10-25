日本女子組合Tink成員七瀨雪乃上周六遇上嚴重意外，送院搶救後，於17日晚上傷重不治，終年17歲。Tink於2015年4月組成，七瀨於今年4月才以練習生身份加入，並於7月18日正式隨團出道，至今只有短短三個月。

隊友悲痛送別

Tink曾經推出三張細碟，當中包括2018年12月於Apple Music推出的《二人之約定》。Tink的官方twitter於昨日公佈死訊，及表示七瀨的喪禮已經結束：「Tink成員七瀨雪乃上周末遇上意外，因昏迷不醒被送往醫院的深切治療部搶救，並於17日晚上離世，其他成員於18日完成演出後才獲悉死訊。喪禮已在日前舉行，事務所的工作人員、成員亦有出席。由於事出突然，事務所和成員都感到十分悲痛，至今仍然未能整理好情緒。雪乃自加入組合以來，一直都不眠不休全力以赴，她永遠都是我們的好友、Tink的成員。雪乃在大台上演出的心願，成員將會為她圓夢。作為事務所亦會全力顧及成員的心情，並會計劃為雪乃做些事情。」事務所又宣佈本周末的活動將暫停，亦希望外界不要以成員作為討論話題，但就未有透露七瀨意外的詳情。

七瀨年僅17歲突然離世，消息令廣大粉絲震驚。早於三年前2月8日，同樣有另一日本人氣女子組合私立惠比壽中學的18歲成員松野莉奈，亦突然離世。

18歲松野病逝

松野在離世前一日因身體不適請假，並在東京寓所中休息，及後病情突然有變，其父母於8日清晨叫救護車將她送往醫院急救，但最終返魂乏術。私立惠比壽中學是桃色幸運草Z的姊妹組合，合共八名成員，她們於2015年曾來港拍寫真，當時還穿上香港學校校服。