傅明憲對豪景花園虐待動物案判決感失望 郭秀雲希望政府加強法例

傅明憲今日以愛護動物協會會長身份，在灣仔出席貓貓活動，同場還有郭秀雲和謝雪心。

心姐表示動物可培養小朋友的責任心和愛心。攜同10歲大的狗狗「文文」到場的傅明憲，她指文文現時重8.5kg，所以要減肥。對於早前有3隻狗狗誤吞路邊毒餌身亡，一名愛狗人士透過愛護動物協會懸賞10萬元緝兇，身為協會會長的傅明憲說：「可惜到而家仲未捉到，但懸賞冇收返，懸賞會直到今年12月31日，最緊要係捉到犯人，希望大家可以提供資料。」提到豪景花園虐待動物案，有29隻動物被人從高處拋下，其中15隻被發現時已經慘死，傅明憲續說：「好唔開心，我哋協會即刻到場，搜集咗好多現場嘅資料、證據，有提交，所以我哋呢個會對於判決都感到失望。」

10月13日是傅明憲50歲生日，她笑指當日掛8號風球，原定食飯慶祝活動都要取消，之後再補祝。問到生日願望，她說：「協會有個新會址喺青衣，係好大型計劃，已經動土，明年係100周年，希望籌款成功，目標都要過億元。」

至於郭秀雲則攜同10個月大的鸚鵡到場，她指兒子龐景峰因工作不在港，狗狗胖了很多：「阿仔同隻狗操得好犀利，佢喺大陸拍嘢兩個月，狗狗開始變豬，我冇可能畀咁嘅運動量佢跑，所以好慘。」提到不時有虐待動物案發生，郭秀雲希望政府加強法例。

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