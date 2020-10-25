新歡起底丨Michael護戴祖儀人夠真 二人今年情人節已有「BB」

25歲的女歌手戴祖儀被爆撻着澳門闊少Michael Li，兩人志趣相投，最近兩人合作開公司，搞了日本藝術家橋爪悠也在港的首個藝術展，該展覽今日是最後一天。戴祖儀的新歡Michael隨即被起底，他旗下的The Real Project專搞藝術展，戴祖儀是公司總監，還有其他股東。

Michael去年亦曾跟日本著名情色攝影師米原康正在港搞了「現代女性力量」為題材的慈善藝術展覽，還邀請了才女梁芷珊影寫真。

《蘋果》今日致電Michael，他先澄清自己並不是報道所指出身澳門，其實是土生土長香港人，問到他跟戴祖儀的戀情？Michael否認：「希望大家畀番啲空間我哋，我同Joey（戴祖儀）只係朋友，又係合作夥伴。公司而家仲上緊軌道，全心全意去搞好嚟緊嘅展覽同Pop up，根本就冇時間拍拖，所以都唔會追佢。」兩人同樣對藝術有興趣，所以一拍即合，Michael說：「我鍾意搞一啲新穎嘅藝術展覽，其實香港有好多奇才，只差在有冇人去投放資源同發掘佢哋，我同Joey一齊成立The Real Project嘅主要目的，就係推廣藝術同玩具文化，發掘吓香港呢啲奇才，將佢哋嘅作品呈現出嚟畀觀眾欣賞，提升大家對藝術嘅興趣。」

Michael也提到戴祖儀是出錢出力：「佢夾埋一啲朋友，大家真金白銀出錢一齊搞，唔係好似其他媒體講到係我單方面出錢咁。」Michael覺得拍檔戴祖儀如何？他說：「佢份人幾true，做起嘢上嚟效率高，又認真，落手落腳去做，有嘢唔明就會即刻問，睇到佢對藝術嗰份熱情，作為合作夥伴嘅我，就算唔喺香港，我都好放心。」既然對戴祖儀讚不絕口，可以考慮追求，Michael答：「HaHa，冇話理唔理想型嘅，我認為感情方面夾就OK，將來嘅事話唔埋㗎嘛，可能Joey聽日就有個男朋友，但唔係我呢，who knows？不過，如果有女仔對我有興趣，認識吓也無妨，反正我係單身。」

Michael表示6天前貼出的合成相，因為自己仍身在英國，所以未能親自出席日本藝術家橋爪悠也在港的藝術展，只得交給戴祖儀負責。Michael的IG曾貼出一個寫有「光復香港 時代革命」牌的蛋糕，暗示他是「黃絲」，他說：「我要真普選，徹查警暴，我是土生土長嘅香港人，見到有啲嘢唔啱，睇唔過眼，就要出聲。」

今年情人節，Michael和戴祖儀合作推出一個名為「THE REAL PROJECT X INTERCCEPT：丑時旅店Novem (Valentine’s Edition)」的玩具，這個玩具算是他們製造的首個「BB」。

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