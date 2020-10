雷有曜自彈自唱《盼願煲底相見》 聲援12港人送中

12名涉反修例案件港青疑在潛逃往台灣時,被中國海警截獲,他們被秘密關押超過60日,仍未有任何消息,近日於倫敦、溫哥華及多倫多等地分別都舉行聲援12港人集會,身為太極樂隊主音雷有曜(Albert)同樣聲援12港人,他以自己最擅長方式,自彈自唱歌曲《盼願煲底相見》,Albert身後的門貼上張寫上「#SAVE 12 HKyouths」黃紙,有網民留言寫上「作為太極Fans以你為榮,再次多謝你撐香港人」、「Thank you for this lovely melody.Brought tears to my eyes.」等,甚至連鄭敬基也留言「Thank you bro」。

Albert早已定居加拿大溫哥華,以往也會飛回港參與太極樂隊演出,太極原計劃今年底舉行第6次紅館演唱會,跟樂迷一齊慶祝太極樂隊35周年,但睇怕香港紅館舞台再難見到太極7子同場演出,皆因Albert早前接受鄭敬基訪問時,坦言自己由和里非變成走到加拿大街頭抗爭的「手足」,更直言怕被指勾結外國勢力,返香港時會有危機。

另外,電影《十年》與《樹大招風》的導演區文傑也移居溫哥華,今日他於個人社交平台貼上一張於溫哥華舉行聲援12港人集會相片,並寫上「Bring them back」。

