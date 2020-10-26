何猷君一句笑話惹奚夢瑤不滿 一個凌厲眼神秒變臉

賭王何鴻燊四房兒子何猷君與奚夢瑤夫妻檔拍攝大陸真人騷《幸福三重奏》，最近流出多條節目花絮，可見兩人不時打情罵俏，花樣百出狂放閃。這一季的節目嘉賓除了何猷君夫婦之外，還有吳京、謝楠夫婦，以及于謙和白慧明夫婦，但以猷君一對最為年輕，相比另外兩對夫婦，他們的一組較為生動與甜蜜。

奚夢瑤親自下廚，拎起菜刀斬雞時，站在身旁的猷君笑說：「如果你的腳趾長成那樣的話，我肯定就不要你了。」話口未完，奚夢瑤即刻停手，以凌厲眼神望向猷君，嚇得猷君一秒變臉改口：「要的、要的，沒有腳趾也要。」惹得奚夢瑤大笑，猷君即時鬆一口氣。另一場景是猷君辛勞過後，伸出一雙手臂向老婆撒嬌要求按摩，奚夢瑤二話不說就照做，冧得猷君深情望向老婆，繼而再來個深情擁抱。到準備開飯時，猷君又忽然攬住老婆轉圈開心哼歌，奚夢瑤開心大笑，之後她坐下休息時，猷君又從後熊抱大騷恩愛。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！