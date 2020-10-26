女人拍拖，最怕遇上賤男，偏偏陳蕊蕊的兩個舊愛，分別是近年不停「換畫」的金剛及傳出背妻「約炮」的陳偉成（Avis），堪稱「壞男收割機」。慶幸蕊蕊跟兩男拍拖時未有被傷害，反而讚他們體貼、認真，並非如大家想像中差勁。蕊蕊指拍拖時會「嚴查」男友行蹤，加上佔有慾強，另一半根本無機會出軌犯錯。

現年37歲的陳蕊蕊轉眼已入行16年，由舞蹈員成為《耳分高下》的「Sing之天使」；及後又組成女子組合HunterZ，但說到令觀眾最印象深刻的，反而是她在圈中的兩段戀情：金剛與陳偉成（Avis），前者頻頻換畫被指十分花心；後者結婚前同樣女友多多，近日更有傳他瞞着剛生完BB的老婆翻撻舊愛「尋開心」。

大讚金剛細心

蕊蕊坦言未跟金剛及Avis拍拖前，一直抗拒跟圈中人相戀：「可能對自己及另一半冇信心，因覺得呢行太多誘惑，但真係遇到就冇計。」她亦坦認自己佔有慾很強，若見到男朋友跟其他女仔演親密戲會「頂唔順」。金剛雖奇貌不揚，但異性緣極旺，蕊蕊坦認初時十分抗拒：「佢追咗我兩至三個月左右我先接受，好彩佢做綜藝啫，但都試過見佢同啲女仔親密少少而發脾氣同喊，但有時又真係冇得嘈，佢真係做嘢，自己又係做呢行。」現回老家台灣發展的金剛經常換畫，但蕊蕊卻力撐他未如外表般花心：「佢可以俾到安全感，同埋佢都孝順及細心，拍拖時佢俾唔少驚喜我，大家對佢有誤會啫。」她強調跟金剛拍拖三年，分手的確不涉第三者。

至於有傳Avis瞞老婆尋歡，蕊蕊聞言笑說：「佢冇搵我喎！」當年兩人戀情只維持幾個月便分手，因男方公司見他負面新聞多多，不主張他拍拖，而當時蕊蕊又不在港，結果戀情無疾而終。對於Avis被稱賤男，蕊蕊同樣維謢前度：「我又覺得佢唔係咁嘅人，喺我身上冇見過呢啲嘢。有啲人真係好易惹呢啲（指負面消息），我都試過畀人砌生豬肉，我冇遇過就當冇，我覺得佢OK唔差，起碼同佢拍拖時係認真唔似係玩。」蕊蕊坦言一對情人若男方有第三者，女方亦有責任，不能只怪罪男方。

被騙做第三者

蕊蕊自言未入行前的一個男友，原來一腳踏兩船，本身有女友但又追自己，自己間接成了第三者，發現後就跟賤男分手，蕊蕊坦言：「當然有傷心同好嬲，但後來我哋又一齊，因為佢同女友分手。」現在蕊蕊跟從事飲食業的男友拍拖一年多，她指男友比較「怕醜」，並不是四處識女仔的人，因此給予她很多安全感，而蕊蕊坦認雙方有談過結婚，不過目前來說，依然是言之尚早。

撰文：寶妮

攝影：陳弘

場地提供：Studio King