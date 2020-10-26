盧巧音獲趙學而大讚口才進步 音樂主持工作獲添食

許廷鏗、林奕匡與唱作人Michael C今日為ViuTV於九龍灣錄影廠擔任《Chill Club》嘉賓，而盧巧音（Candy）擔任第二次嘉賓主持，身為拍檔的趙學而大讚Candy表現越來越好，她說：「平時佢答嘢都要諗一諗，慢半拍先答，但頭先我一講完，佢就即刻接上嚟，不過佢初時真係慌慌地。」Candy還透露ViuTV通知她由原本客串主持4集，現添食多1集，問到Candy會否上癮？她說：「拍住佢哋我會，同成隊人夾得順咗好多。」

許廷鏗坦言有一段時間無出席人多活動，近日主要是宣傳新歌《慌》及下月推出的新專輯，他說：「今次係第11隻碟，專登揀11月11日出碟。」林奕匡透露疫情下因手臂甩骹，主要閉關寫歌，前後寫了十多首歌，已交給公司填詞。今集兩人合唱陳奕迅歌曲《開不了心》，許廷鏗解釋揀選這歌原因是他憑這首歌獲得人生首個音樂比賽冠軍。

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