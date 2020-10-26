袁文傑助狗場疏散讚義工偉大 扯火鬧粗心拜祭者：每一年都係咁！

昨日重陽節八鄉大江埔村火光熊熊，山火於凌晨時份逼近一間動物收容中心，負責人於社交平台呼籲義工幫忙協助疏散中心內的動物，獲大批人士響應到場支援，而大台藝人袁文傑亦有份到場。

袁文傑今日回覆傳媒查詢時，憶述當時情況表示：「我哋去到時，人嚟講就唔係太危險，但係山火一路都喺控制當中，個距離又真係會令到你好擔心，緊急疏散係必需。我唔係第一批到達嘅，同負責人溝通咗，就靜靜地企喺一邊等候有經驗嘅義工，佢哋好有經驗，將啲狗狗抱咗入籠，我哋就鋪好毛巾遮住個籠，點好名跟住就負責搬佢哋落斜坡，等另一批義工車佢哋去安全地方。」

袁文傑到場後，好快投入幫忙，又大讚香港動物義工偉大：「搬佢哋落去時要小心啲，因為第一啲狗狗都重嘅，同埋始終都係斜坡、又有少少凹凸不平、又有少少濕，搬咗3、4次左右啦，叫做出一分力，亦都了解到香港有好多關心動物嘅人喺度，好彩得佢哋，如果唔係有好多動物都會失救，甚至根本嚟唔到呢個收容中心就已經冇咗，所以動物義工喺我心目中係好偉大。」

講到重陽節發生山火時有所聞，袁文傑即時扯火表示：「真係想講粗口咁滯，每一年都係咁，每一年都要提醒，但有冇一年係有一啲改進？拜完山之後稍為執拾一下、企理啲，其實咪應該唔會發生呢啲事，係咪？唔好同我講話意外，點解就係多人拜山就會多山火出現吖？呢啲冇得解釋，肯定係人為，人總係永遠重複犯緊同一種錯去毀滅自己。」

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