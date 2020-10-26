AV版《鬼滅之刃》趁勢添食 《無限發射篇》抽水應市

熱爆動漫《鬼滅之刃》強勢衝擊日本影壇，首部電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》於本月16日開畫後，十日總票房已累積逾107.5億日圓（約7.9億港元），入場人數多達798萬，是日本影史上最快衝破100億日圓（約7.4億港元）的作品，狙擊新海誠的賣座力作《天氣之子》、《你的名字。》，以及宮崎駿代表作《千與千尋》創下史上最高票房的308億日圓（約22.7億港元）紀錄。

日本AV商一向眼明手快，去年已趁勢推出暗黑版《鬼滅之刃》，由女優渚光希化身成AV版禰豆子，繼去年處套作品面世後，新作《無限發射篇》亦食正電影版《 無限列車篇》上映時推出，集合其他角色，由田中寧寧扮演甘露寺蜜璃、紺野光飾蝴蝶香奈惠、阿部乃美久則演蝴蝶忍。

藝能界正掀起一片《鬼滅》狂熱，不少藝人紛紛以模仿當中角色來娛人娛己，以禰豆子就最受歡迎，成為今年萬聖節最熱門扮相。35歲性感女星森下悠里，近日亦在社交網公開其Cosplay成「戀柱」甘露寺蜜璃的性感照片，成功引來網民關注。人氣動漫被拍成真人版已成定律，外界正關心《鬼滅》是否適合起用真人演出；有日媒日前公佈網民投票選出的真人版最佳選角排名，31歲男星佐藤健被指是男主角炭治郎的最佳人選，新田真劍佑、伊藤健太郎、吉澤亮、志尊淳等也榜上有名，而禰豆子就由橋本環奈壓倒性榮封票后。

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