黃心穎停工18個月 「倉底劇」預計2021年播出再試水溫

因「安心事件」，黃心穎被勒令停工至今已18個月，但無綫一直沒有跟心穎解約，似乎是想靜待時機讓她復出。昨晚播出的《TVB節目巡禮2021》，由心穎主演劇集《堅離地愛堅離地》終獲解禁，預告將在2021年播出，而心穎在片花中更有兩個鏡頭，相信是無綫繼去年播出的《牛下女高音》和《丫鬟大聯盟》後，再為心穎復出鋪路試水溫。

《堅離地愛堅離地》由張振朗、龔嘉欣、黃心穎、陳智燊及劉佩玥領銜主演，故事以創新科技行業為背景，講述科技進步神速，人與人之間溝通的問題。劇集早於2017年已拍畢，更為2018年香港國際影視展17部推介劇集之一，並早於去年已在馬來西亞播出，絕對稱得上是「倉底劇」。原本安排去年播出，但撞正「安心事件」令劇集慘遭抽起，當時有傳首次擔正做男主角的張振朗嬲到震，但如今他已企穩一綫小生位置，有份參演的《反黑路人甲》反應不俗，大台借勢推出由他主演的劇集亦不足為奇。

對於無綫解禁《堅》在節目巡禮上播放，問是否為復出鋪路？心穎今日以短訊回覆傳媒：「為團隊感到高興，沒其他回應了，謝謝。」

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