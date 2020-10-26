國產凌凌漆走私大王丨梁克遜黯然離世3年 孝順仔長情保留父親電話號碼

許多綠葉演員一生不求名利默默耕耘，觀眾只認得樣子而不知道名字，到演員離世，也無人知曉，就如周星馳主演電影《國產凌凌漆》中飾演「走私大王」賴有為的綠葉王梁克遜，原來他3年前因前列腺癌病逝，享年78歲。

《蘋果》記者昨日欲聯絡梁克遜，無意間獲悉梁克遜死訊，他細仔Vincent告訴記者，父親已於2017年8月因前列腺癌離世。Vincent表示：「多謝你對家父的邀請，可惜他在2017年8月已離開了，但我相信他會很開心有人還記得他。我只是一直保留他的號碼，作為與他朋友的聯繫。」

梁克遜70年代開始拍過無數電視廣告、電視劇和電影，包括「你精我都精」的竹葉青和人人搬屋經典廣告，在鄭少秋版《倚天屠龍記》做陽頂天，演出過《誓不低頭》、《網中人》等劇，又拍過《點指兵兵》、《我愛夜來香》、《精裝追女仔》、《精裝追女仔II》、《陰陽錯》、《最佳拍檔女皇密令》等逾70部電影，經常演有錢人、警官、法官，當中最經典的，是《國產凌凌漆》被大反派司令指偷了恐龍骨的「走私大王」賴有為，以及《精裝追女仔II》中演司徒銘議員，上曾志偉電視台直播節目被毆打，都令觀眾留下深刻印象，而梁克遜最後作品是2006年電影《黑拳》。

記者問Vincent可知父親如何入行時，他說：「我記得佢講過係70年代喺街度被星探發掘拍廣告，應該係拍竹葉青，佢近10年8年，因為年紀大，所以少再拍嘢，係間中帶人做臨時演員。我爸爸以前喺楊協成做公關嘅，拍咗廣告之後，又拍吓電視同電影，試過有電視台搵佢簽約正式做演員，但爸爸唔想太困身，唔想簽死一間，鍾意兩邊走，後來佢set up咗間特約演員公司，但早幾年身體唔好已經冇做。」

可知道父親生前最愛哪一部電影演出？Vincent說：「佢冇話特別鍾意邊部，不過間中都會提吓《國產凌凌漆》同《精裝追女仔II》，但佢戲份重啲係《第一把交椅》，另一部係同謝賢拍嘅亞視劇《千王之王重出江湖》，我爸爸鍾意拍戲，但又唔係話想做明星嗰種，佢話過自己半途出家，好enjoy呢份工作。」

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