add名人時尚｜Balenciaga Tom Ford 以身作則 運動鞋踩入環保

一波又一波的肺武疫情，人類世界的停頓，才令人醒覺大然自生態環境與人類生活有着莫大的關係，既然逃不了被大環境影響的命運，使人重新思考人類與大自然該如可共存。首先要減少對環境的破壞，而時裝界作為第二大的污染源頭，品牌非常積極面對此問題，在成衣方面注重漂染排污，升級再造或採用回收再造的原材料，而鞋履亦一樣，品牌不停鑽研環保物料造鞋，一步一步實現環保生活。

環保不是潮流，而是生活模式，新世代都假設所有品牌在製造過程中都有考慮環保，就算不能全面覆蓋，也能像Balenciaga般逐少加入，新推出的五趾防水鞋與法國橡膠底安全鞋廠Vibram 合作，除了以五趾分開如手套的設計為賣點，鞋面採用可回收環保編織物製成，奢侈得來能兼備功能性與道德消費，將物質虛榮添上一點環保意義。

植物鞣製皮革（vegan leather）是常用的製鞋原料，可以取代皮革的質感，Tom Ford 推出的低筒運動鞋鞋身以植物鞣製皮革製造，此類皮革不含有害化學物質，而飾在鞋身的皮帶裝飾是以不經化學油製的皮質造成，擁有不同的紋路，使每雙運動鞋也是獨一無二。鞋底以35%可自然分解物料製成，其比例是同類型運動鞋領域的最高。

品牌都非常着重所採用的環保物料的比例，而Lane Eight是絕少能以100% 可持續、可重用的物料製成的專業運動鞋。品牌以微纖維取代天然麂皮，每對鞋以11個膠樽製成的微纖維來製造鞋身，令鞋子質感彷如襪子般緊貼雙腳，而且耐磨輕巧。裏面的泡沫夾層則從過度繁殖的有毒藻類中提取原材料，承擔起守護海洋生態環境的責任，100%環保消費，使購物行為無後顧之憂。

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