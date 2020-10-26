男女團成員輪住結婚丨Max婚禮極度保密登熱搜 智淑晒幸福婚照

韓國男團東方神起的32歲成員Max去年認戀圈外女友，今年6月宣佈結婚喜訊，成為組合首位人夫，不過婚禮但受武漢肺炎疫情影響，延至昨日才舉行。

Max方面早已表示婚禮會以非公開形式進行，正當fans期待網上有現場相流出之際，卻一點消息也沒有，不只沒有新娘子的樣貌，就連其新郎look、賓客、兄弟團、司儀等相關相片都沒有曝光，可見Max對婚禮認真保密到家，令「沈昌珉（Max本名）婚禮一張圖都沒有」的標籤更登上微博熱搜榜，甚至有網民留言稱Max的婚禮要掃QR Code、實名認證後才能進場。不過亦有人反指，現時韓國疫情嚴重，出入公共場所都要實名登記，以確定每個人的行蹤。

另外，女團Rainbow出身的30歲女星智淑，去年10月認戀程式設計員兼企業家男友李鬥熙，拍拖一年宣佈於本月底結婚。智淑的所屬事務所今日表示：「智淑及未婚夫在疫情下小心翼翼地準備婚禮，將於本月31日在首爾某處低調舉行婚禮，婚禮僅邀請雙方親友出席，希望大家諒解。」同時公開了一對新人的靚靚婚照。智淑穿上純白禮服拖着未婚夫出鏡，大晒幸福笑容，兩人又甜蜜咀嘴，獲fans留言送上祝福。

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