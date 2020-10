38歲的陳法拉演出《無所作為》攻美,而一直有指她有份演出的Marvel首部華人英雄電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) ,定明年7月上映,電影終於煞科,不過法拉一度被指會飾演女主角Leiko Wu,但此角卻另有其人,法拉的角色仍有待官方公佈。

《上氣》是Marvel宇宙第四階段的重頭戲,今年初已在澳洲開鏡,起用梁朝偉、楊紫瓊及金球影后Awkwafina等亞洲演員參演,至於誰演女主角Leiko Wu,導演德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Daniel Cretton)昨日在Ig公開片場花絮照時,隆重介紹33歲新演員張夢兒(Meng’er Zhang)加盟演出,而張夢兒偕男主角劉思慕出席慶功宴,女主角地位呼之欲出。張夢兒來頭不少,2009年從南京藝術學院畢業後,參加內地選秀節目《快樂女聲》中途退賽,曾留學英國倫敦讀碩士,如今贏得《上氣》的演出機會,令Ig僅得三百多粉絲的她,知名度定必大幅上升。