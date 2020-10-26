Adele搞笑拎黑人下體推廣非洲旅遊業 觀眾鬧爆盲目崇拜

樂壇天后Adele前晚客席主持綜藝節目《Saturday Night Live》（SNL），不但在鏡頭前一展歌喉，還以多個造型演出搞笑趣劇，不過她與拍檔在趣劇中拎非洲黑人下體開玩笑，結果被觀眾鬧爆盲目崇拜黑人。

在趣劇中，Adele與SNL成員Kate McKinnon扮為非洲旅遊局宣傳旅遊業，暗示到當地尋找性愛，鼓勵白人女性到非洲旅行。戴上金色假髮的Adele與Kate對着鏡頭說：「在這美麗的非洲可以享受陽光、微風、海洋、山脈。」隨後一名白人女子拖着一名黑人在兩人的身後經過，她們續道：「沙灘和巨大的竹。」之後Kate在說出「部落男人」後，令Adele忍不住笑。有觀眾在網上留言：「我的確很享受節目，直至看到網上留言，和黑人男人拖着白人女人出現，真的覺得有病。我喜歡Adele，但希望她沒有參與這個趣劇。」事實上，Adele在現實中亦被傳出戀上同鄉黑人饒舌歌手Skepta，更豪買價值16,000英鎊（約港幣16萬）的金鏈給對方做生日禮物。

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