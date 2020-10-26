麥明詩遭誤認與馮盈盈反面 網民解讀：另有反目對象

麥明詩與馮盈盈（FYY）分別是2015及2016年度港姐冠軍，私下更老友鬼鬼，又曾獲安排一起做節目主持，在公在私都是好姊妹，雖然麥明詩已轉行擔任商業顧問，但未減這對好友的姊妹情。近日麥明詩與FYY相約嘆大閘蟹，昨日2人分別在社交網貼相，其中麥明詩tag了FYY，並留言：「你好似有啲紅喎……」FYY亦回應稱：「見到你嘛！」為姊妹笠高帽。

一對姊妹re-U合照，當然吸引不少網民爭着like，但有網民留言問麥明詩：「唔係反咗面咩？」釣出麥明詩親自回覆：「係咪搞錯咗呀，唔係我喔。」網民隨即「打蛇隨棍上」追問麥明：「咁即係佢有同人反面？」並對號入座地認為該回覆是暗示FYY另有「仇家」。

早前有傳因為一次「豪華船P」，導致原為好姊妹的FYY與大台小花江嘉敏反目，更盛傳FYY在人後唱衰江嘉敏，江嘉敏講明有聽過傳言，直言會嬲，但FYY則在社交平台澄清自己無論在公眾場合或私底下，都沒有再就自己和江嘉敏之間的新聞發表任何意見和評論，直指是個憑空掐造的謠言。

對於無端被搞錯做FYY的「仇家」，麥明詩無再回覆當close file，網民窮追不捨，另有人再留言追問時，就有網民代覆稱，麥明詩與FYY無unfriend過。

另一方面，雖然麥明詩已轉行，但仍備受外界注目，嘆蟹合照中，有另一熱話是麥明詩門牙疏到見罅的問題。在嘆蟹照中，明顯見到露齒笑的麥明詩門牙處有明顯陰影，有網民留言問：「嘩，做咩門牙有罅？」、「門牙分開咗嘅？」，甚至有人苦口婆心勸說：「Louisa講真㗎，請你整靚番棚牙，好嗎？太容易睇到，太核突喇！」重溫麥明詩的舊照，雖然她的牙齒不算太齊整，但都沒有嘆蟹照中的明顯門牙罅。

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