陳法拉攻美處女作開播 興奮晒曉格蘭特連體合照

由丹麥女導演蘇珊比爾（Susanne Bier）執導的HBO重頭劇《無所作為》（The Undoing），已在香港時間今日開播，本港Now電視台的115頻道逢星期一早上9時與美國同步播出。

《無所作為》共六集，改編自Jean Hanff Korelitz在2014年出版的小說《You should have known》，奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）今次飾演心理治療師，與飾演兒童腫瘤科醫生的曉格蘭特（Hugh Grant）原本婚姻美滿，但兒子就讀紐約貴族學校，卻因一宗謀殺案及接連的可怕事件，令一切變得無法挽回，女主角為了兒子及家庭，必須將原來的生活推倒，重建新生活，以懸疑及緊張劇情作招徠。

除了妮歌與曉格蘭特攜手合作外，一心闖美的陳法拉亦有份演出，她雖然戲份不多，但跟兩位主角均有對手戲，而在首集中亦與妮歌上演一場三分鐘的家長茶會戲份。法拉對攻美處女作大為緊張，今日就坐定定在電視機旁邊捧場，並等待自己大名在開場片段中出現。法拉還在IG貼出跟蘇珊比爾和曉格蘭特的合照，見她與阿曉頭貼頭十分親密，完全唔擔心老公呷醋。

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