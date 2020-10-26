林子博貼一家四口片段淚灑鏡頭前 亡妻叮囑子女要回家吃飯

前大台娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley），去年確診患上罕見癌症平滑肌肉瘤（腹腔）第四期，可是上周三（21日）她不敵癌魔病逝。連日來林子博為太太的後事奔波，亦在社交網抒發情感，表達對太太離開後的思念。

昨晚電視播出林子博早前拍攝真人騷節目《大叔要變身》第2集，他凌晨在社交網分享了節目中一家四口溫馨吃晚飯的畫面，片中Shirley囑咐一對子女往後都要整整齊齊回家吃晚飯，子博留言︰「多謝《香港開電視》『大叔要變身』呢個節目，令我可以留下太太嘅珍貴片段。老婆～我同詠渝、卓楠以後都會珍惜，一家人食飯嘅時刻！」看後令人動容。

昨晚播出的一集，做「家庭主夫」的林子博去街市買餸、煮飯外，還在家中洗廁所，之後播出他們一家四口吃飯的溫馨場面，片段中Shirley十分消瘦，精神一般，但她聽到老公說其中一道餸菜是女兒詠渝有份炒，她開心的說︰「咁難得，第一次食到佢炒嘅嘢，好少可，平時只係煮公仔麵、炒蛋。」

片段中一家四口閒話家常，Shirley跟一對子女說出自己的心聲，她說︰「夜晚餐飯好緊要，我成日覺得要齊齊整整一齊食飯，每日爹哋要做嘢，你哋要返學，夜晚呢餐飯對我嚟講係好有意義，好難得等齊你哋一齊食，希望以後都可以咁樣。」一對子女都有點頭同意。之後鏡頭一轉，子博說出自己的心聲，他沉默片刻，眼泛淚光哽咽的說︰「一家人的願望，能夠每一日每一餐飯，大家齊齊整整就夠了。」

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