大台藝人張明偉夜闖元朗狗場 助貓狗撤離避山火

昨日重陽節八鄉大江埔村發生火警，今凌晨零時許，山火逼近附近一個面積約300呎的狗場，據知場內約有150隻狗和30隻貓的生命受到威脅，負責人緊急疏散撤離，但因為貓狗眾多，撤離工具包括動物籠及人手嚴重不足遇上困難，於是在網上作出緊急呼籲，望有義工到場支援。

大台藝人張明偉今日在IG撰寫長文，原來凌晨時分，張明偉亦有響應網上呼籲趕到現場幫忙，並說：「雖然都唔係好知要準備啲咩，但係換件衫就出發，未試過咁快可以出門口。」趕到現場後，張明偉很快就加入義工團隊幫忙：「大家雖然互不相識，但都合作得好有條理。見到大家嘅熱心，都真係幾感動！」

山火一直蔓延，所幸狗場的大部份動物在義工的幫忙下於凌晨4時許已撤走，張明偉亦大嘆好彩：「好彩風向改變咗，解除即時嘅危險，否則後果不堪設想！」他更呼籲市民上山萬事要小心：「好明白冇人存心想有火警，但有時無心之失都可以有好大代價，甚至連累無辜。希望大家上山（唔只拜山）真係要特別小心，做個負責任嘅人，記住記住記住要整熄火種。」

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