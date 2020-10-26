add名人時尚丨美妝換新Look 綾瀨遙捧SK-II三色塗鴉 Aesop思想旅行

倒數年尾，彩妝護膚品紛紛換新look、推出特別版包裝，迎接節日喜慶來臨!

【SK-II】

SK-II旗下神仙水可說是換裝最頻密及用心的一款護膚品, 今年已因應鼠年推出米奇老鼠特別版、原定為東京奧運而出的日本娃娃設計等。來到11月，又帶了第三款設計，以紐約街頭塗鴉為靈感，推出3款街頭藝術限量版神仙水。樽身以仿如由marker、噴漆等塗鴉字樣的包裝，非常搶眼的白色、紅色、黃色為主色，代言人綾瀨遙、王菲女兒竇靖童等，更以不同語言歡唱Mariah Carey的名曲《Fantasy》拍攝廣告，營造歡樂繽紛的節慶氛圍。

【Aesop】

標榜純天然的澳洲品牌Aesop，則透過限定版禮盒，喚醒大家旅行和文學的興致。 下個月推出的季節性禮盒《感官紀事》，在每款禮盒配上一篇大師們以旅行為主軸的文學作品，如：泰戈爾（Rabindranath Tagore）、巴西文學大師Joaquim Maria Machado de Assis等，可以下載為電子書或音檔格式，在不能旅行的日子，讓大家以想像漫遊世界。

【Sisley 】

Sisley於1980年誕生的Sisley全能乳液，上市40年至今從未改變配方，今年連續第3年和波蘭藝術家Elzbieta Radziwill合作，設計特別版新樽。將她的天賦才華與創意觸覺再度凝聚於全能乳液的玻璃瓶上。熱愛大自然的藝術家，以樹木葉子此為靈感，金色、紅色的灌木葉子，彷彿被微風吹拂，散發點點金光， 充滿節日繽紛色彩。

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