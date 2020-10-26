甘草凌禮文肺癌離世10年 女兒悼念：多謝仲記得他

甘草凌禮文原來離世10年了，他生前曾為在無綫、亞視、佳藝拍過多部劇集，扮演太監、太醫、客棧老闆、大師、神父、法官、廟祝、村民等無限角色，雖然從未做過主角，叫不出他的名字，但只要看過劇集，就會記得他的面孔。今年是凌禮文的10周年忌辰，他的女兒凌芝容接受《蘋果》訪問，感謝：「多謝仲記得我爸爸！」

「我爸爸是因為肺癌過身的，他的病來得很突然，發病時沒有讓太多人知道，入院時只是只他的肺不太舒服，想檢查一下確認到底是甚麼問題。當年住院時他身體雖然虛弱，但態度還頗樂觀，我們也沒有想過會是癌症，直到死後收到報告才知道原來他有肺癌。他從病發到與世長辭只是很短的一段時間，因此於病榻上沒受過甚麼苦楚，也走得不痛苦。」凌禮文於2010年2月19日在九龍醫院病逝，享年68歲。

凌禮文和太太夫妻情深，芝容記得爸爸入院期間，媽媽心力交瘁，「我還記得那時候爸入了醫院後，我媽怕他吃不慣醫院的菜，每天煮粥煲湯親自送去病房。因為緊張他的身體，我媽想盡方法去找食療、中醫、氣功等等。她工作再忙，也堅持每天到醫院去探望我爸，替他抹身， 按摩，餵飯，叮囑他要多運動…兩個人在醫院內看着對方會心的一個微笑，是我看過最甜蜜的畫面。」

由於爸爸走得太突然，還來不及跟他說再見，「不過我想他最大的願望就是我們能延續他的情神，好好珍惜和關心身邊的人，積極地去過屬於我們的人生。他曾說過：『我也到了有心無力的年紀了… 始終『人』是非常渺小的，現實不能擺脫，健康不能控制，但心境是可以隨我們去左右的。 凡事從好處想，這個世界仍是美麗的，否則我們留在個世上豈不是很愚蠢！』」

她憶述爸爸的一生，自小對演戲有興趣，為了演出人生首部話劇，被老闆解僱，「他是家中長子，在香港只讀了6年書。12歲開始出社會打滾，做了印刷行業30多年。他在少年時已對演藝事業產生興趣，在10多歲時參加了『青年會劇藝社』，開始他的戲劇生涯。人生豈能盡如人意，第一次演出就有了麻煩。為了參演人生中的第一套話劇，他努力排練了幾個星期，演出的那晚卻不巧要工作。他當晚偷走出去演出，但後來被老闆發現並且解僱了他，回到家裏，被家人指摘他任性，不理家裏環境。為了支撐家裏生計，他離開了舞台足足15年，在機緣巧合下，他再次有機會演出，他從沒有放棄過自己的夢想，亦不論角色大小，他的專業精神都貫穿在角色中，盡力想給人們留下深刻的印象。」

她記得爸爸曾說過：「我可以自己安慰自己，單從演戲方面的智識和經驗來說，並不少於『演藝』出來的學生，只可惜我先天的條件不如人，所以不能做一個出色的演員，但我仍希望自強不息，即使到我這樣的年紀，也要努力去學習。」凌芝容指爸爸是一個樂天知命的人，性格開朗豁達，待人親切，因此在圈內有很多朋友。「所以爸爸過身後，很多前輩都主動聯絡我和我家人，表達他們的關心和支持，亦有份幫助我們籌辦喪事。人能找到一份自己熱愛的工作，比誰都幸福。除了有一份夢想的工作，他更擁有無數知己好友，雖然沒有甚麼財富，卻比誰都富有。」

爸爸走了10年，她最難忘的是爸爸的笑容，「無論於電視上還是生活中，他的臉上總是掛着一抹微笑，時刻都會笑臉迎人。他不是戲劇中的主角，但卻是我心目中永遠的、獨一無二的偶像。於人生的舞台上，他演好了上天給他的角色，是一個好爸爸、好丈夫、好的良師益友。以前上學每當看到我爸出現在教育電視中，同學們都會忍不住叫我的名字，『這是凌芝容的爸爸！』也許我爸真的太愛笑，連改我的名字也是希望我笑口常開。凌芝容，跟『蓮子蓉』同音，代表他對我的祈願，不用大富大貴，只需臉上常掛笑容。他把他的笑容和祝褔，放進了我的名字裏，伴我這生。而他給我弟弟的祝褔，是「凌步雲」，意思是希望他將來可以平步青雲。」

最後，凌芝容說：「多謝你仲記得我爸爸！我以為一個甘草演員應該不會好多人留意，有人記得他，我好感激。報道出了可唔可以話我知？我媽咪不是很識上網睇新聞，我想叫香港的屋企人買一份給她看，就算是小小一格，她都會好開心！」

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