黎姿順老公意改名加姓 周勵淇入行20年2度換同音藝名

圈中夫婦羅仲謙同楊怡今日宣佈齊齊改名，分別叫羅子溢同楊茜堯，但話晒佢哋2個喺娛樂圈分別發展咗15同21年，一時之間要大家改口，其實都唔容易。不過，依佢哋話係為家人健康同順利而改，相信呢份心意，都會影響到大家樂意努力改口。而圈中有好多人都改咗名/改過名，理由各異，但改咗名又係咪真係有運行？

改唔改名都紅

王菲

天后天菲初踏入樂壇時，以藝名王靖雯發展，但原來佢原本隨母姓，姓夏，單字一個林，後來跟返父親先改名做王菲，加入樂壇時改為王靖雯，但後來為咗旺事業，轉返用王菲。而王靖雯嘅靖字，就由佢同第一任丈夫竇唯之間所生嘅女兒竇靖童「接棒」。

改名後有運行

李佳芯

現年37歲嘅視后李佳芯，佢喺2005年畢業後，以原名李嘉馨參與好多模特兒工作，到2008年簽約有線做主持。到2012年，佢話因為身體健康改名，加上經理人嫌佢本名難讀難記，結果改成李佳芯。佢同年底約滿有線後，跳槽到無綫，李佳芯入大台以來，憑資訊節目《學是學非》中嘅「是非精」為人認識，及後參演多度劇集，先後獲頒飛躍進步女藝員及憑《BB來了》獲封視后，事業成就幾級跳。

紀念家人改名

李施嬅

港姐出身嘅李施樺，參與2003年度港姐入行，當時佢用「李詩韻」之名在娛圈發展，多年來參演唔少作品，但成就未見特別標青，至2015年，佢宣佈改名李施嬅，並指只係為離世嘅嫲嫲而改，佢當時喺社交平台話施嬅係由嫲嫲改，就算家人改佢做詩韻，嫲嫲都係叫佢做施嬅，所以佢想改名紀念嫲嫲。剛巧，李施嬅嘅星途由2016年起漸有起色，唔知同佢改名有冇關係。

改完都係叫原名

黎姿

另有不少藝人就算改名後，都係被人叫返原名，好似已退出娛樂圈嘅黎姿，佢喺2017年宣佈自己改名為黎珈而，當時佢話因為喺公眾場合，例如登機時一被叫名仍會受到關注，加上佢已經退出娛槳圈，所以應商人老公馬廷強要求，改個低調啲嘅名；而黎姿改名後更冠夫姓，故全名為馬黎珈而，只是外界仍會叫佢做黎姿。

傅珮嘉

女歌手傅珮嘉喺1999年以藝名高雪嵐推出處女EP《絕》，廣為人識；2年後，佢以原名傅珮嘉推出國語大碟《唱作女生》，在港台兩台發展。傅珮嘉後來轉居幕後，加上婚後隨夫移居台灣，喺港台兩邊走。到2014年，傅珮嘉簽新公司，並以新藝名傅又宣出碟發展，推出過唔少作品。不過，到舊年1月，傅珮嘉再以本名喺香港出歌，港歌迷大都認識佢叫傅珮嘉為多。

改嚟改去同音字

黃祥興

港男出身嘅黃祥興，參選時以黃長興報名，其後加入娛樂圈，但多年來星途平平到前年7月，佢話有人話佢本名黃長興對其自身健康唔好，所以一度改名為黃致豪。不過，改名後不足一年，舊年佢改名叫黃祥興，同佢本名同一讀音，只係改咗中間嘅長字變祥字。

周勵淇

此外，仲有現年41歲、今年升任人母嘅周勵淇（Niki），入行時叫周麗琪，到2001年喺電影《玉女添丁》時，就開始以藝名周麗淇發展，英文名無變。直至2018年，Niki再度再名，變成而家嘅周勵淇。入行約20年嘅Niki，雖然兩度改藝名，個名啲字又唔同晒，但廣東話讀音就完全一樣。

BTW，Niki同楊怡（……應該改口做楊茜堯）係同年同月同日生，唔知改名係咪都係「命運」嘅安排呢？

改名原因短篇：

陳慧琳：經理人鍾珍認為原名「汶」字唔夠響，由相士決定改為「琳」字。

（原名）陳慧汶→陳慧琳

林峯：為咗入行個朵夠響

（原名）林匯文→林逸峯→林峯

吳卓羲：細個嗰陣發生過交通意外，順家人意改名轉運。

吳兆棠→吳卓羲

舒淇：為入行改名

（原名）林立慧→舒淇

陳柏宇：真名被唱片公司嫌「娘」，搵相士改名。

（原名）陳廣偉→陳柏宇

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