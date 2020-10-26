APAN下月舉行 玄彬 孫藝珍鬥金喜愛爭人氣獎

韓國大眾文化相關人士選為最具權威的頒獎禮「APAN Star Awards」今日公佈了人氣獎項的候選名單，並將由明日開始至下月27日供fans進行投票，當中人氣獎分為音樂、電視劇等部份，頒獎禮將於下月28日及29日分兩天舉行。

「APAN Star Awards」會於全球200多個國家進行現場直播，為防疫情擴散，決定以「Untact」（意即無接觸）形式舉行今次頒獎禮。當中在音樂部份的人氣獎就分為國內男女solo、國內男女組合、全球男女組合、男女藝人獎共10個部份。紅爆全球的防彈少年團（BTS）、BLACK PINK、GOT7、姜丹尼爾、金在奐、NU’EST、Red Velvet、MAMAMOO、IU等有份入圍。

而演員部份不少人氣劇的演員都入圍爭獎，當中包括《夫妻的世界》的金喜愛、《愛的迫降》玄彬和孫藝珍、兩大男神金秀賢和李敏鎬，其他入圍還包括姜河那、金高恩、朴敘俊、金多美、金喜善、秀智、南柱赫、朴寶劍、池昌旭、周元、朴敏英、徐康俊、雪炫、李棟旭、李準基等。

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