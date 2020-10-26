25歲「長腿女神」戴祖儀，跟無綫「女神收割王」羅天宇一年情玩完。不過，戴祖儀不愁寂寞，話咁快泊到另一有米碼頭，秘戀富二代Michael Li，男友更出資讓她舉辦藝術展，十分豪爽。男友Michael與她年紀相若，又熱愛藝術玩具志趣相投，早前推出一系列肖像畫和figure公仔，其中一個更是1:1的戴祖儀公仔，Michael更盛讚戴祖儀說：「佢份人幾true，睇到佢對藝術嗰份熱情。」冧女冧到出晒面。

去年戴祖儀被拍到與羅天宇在淺水灣撐枱腳兼拍拖看日落，不過感情來得快亦去得快，不到一年二人最近已分手收場。本月1日是羅天宇33歲生日，戴祖儀就完全冇影，亦沒在Ig隔空祝賀，羅天宇更已轉向另一女神蘇皓兒（Chloe）埋手，經常結伴打波，而戴祖儀亦被爆撻着澳門闊少Michael Li。

據知Michael對戴祖儀非常癡心，他數年前已透過朋友認識戴祖儀，並曾展開猛烈追求，戴祖儀起初只樂於「收兵」，不過男方一直在身邊守候。由於Michael從事藝術生意，加上人脈廣，他為取悅戴祖儀，早前與她合作開公司The Real Project，又打本舉辦藝術展，最近終於成功將她俘虜。

「對藝術熱情好放心」

Michael近日為戴祖儀找來日本藝術家橋爪悠也，在港搞首個藝術展，又替戴祖儀推出一系列肖像畫和figure公仔，其中一個更是1:1的戴祖儀公仔，冧爆戴祖儀。《蘋果》昨致電Michael，他先澄清自己並非報道指的澳門人，其實是土生土長香港人，問到他跟戴祖儀的戀情？Michael說：「我同Joey（戴祖儀）只係朋友，又係合作夥伴。公司𠵱家仲上緊軌道，全心全意去搞好嚟緊嘅展覽同pop up，根本就冇時間拍拖，所以都唔會追佢。」兩人同樣對藝術有興趣，所以一拍即合，Michael說：「我鍾意搞一啲新穎嘅藝術展覽，其實香港有好多奇才，只差在有冇人去投放資源同發掘佢哋。」

Michael提到戴祖儀有出錢出力：「佢夾埋一啲朋友，大家真金白銀出錢一齊搞，唔係好似其他媒體講到係我單方面出錢咁。」Michael覺得戴祖儀如何？他說：「佢份人幾true，做起嘢上嚟效率高，又認真，落手落腳去做，有嘢唔明就會即刻問，睇到佢對藝術嗰份熱情，作為合作夥伴嘅我，就算唔喺香港，我都好放心。」 Michael表示近日因為自己仍身在英國，所以未能親自出席橋爪悠也在港的藝術展，就只得交給戴祖儀負責。

認黃絲要徹查警暴

既然對戴祖儀讚不絕口，可以考慮追求，Michael答：「HaHa，冇話理唔理想型嘅，我認為感情方面夾就OK，將來嘅事話唔埋㗎嘛，可能Joey聽日就有個男朋友，但唔係我呢，who knows？不過，如果有女仔對我有興趣，認識吓也無妨，反正我係單身。」Michael的Ig曾貼出一個寫有「光復香港 時代革命」牌的蛋糕，似是「黃絲」同路人，他說：「我要真普選，徹查警暴，我係土生土長嘅香港人，見到有啲嘢唔啱，睇唔過眼，就要出聲。」

Michael的Ig於2018年1月曾貼過跟一名女子遊日本的親密相片，但之後再沒貼出合照。同年8月，Michael便與戴祖儀結伴去看張學友演唱會，兩人為避嫌只貼出各自在後台與學友的合照，可是Michael裁相技巧不徹底，相角有戴祖儀的長髮、手鈪和白裙，最終洩「蜜」。9月Michael貼出跟戴祖儀去幫襯張敬軒餐廳後的三人合照，他留言道：「I want nobody nobody but you@joeythyee」公然tag了戴祖儀示愛。昨日戴祖儀在Ig繼續推廣藝術，她留言：「今日係Peep solo exhibition嘅第2日，快啲去尖沙嘴欣賞下本地藝術。最後重點：我單身，多謝。」