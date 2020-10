25歲「長腿女神」戴祖儀,跟無綫「女神收割王」羅天宇一年情玩完。不過,戴祖儀不愁寂寞,話咁快泊到另一有米碼頭,秘戀富二代Michael Li,男友更出資讓她舉辦藝術展,十分豪爽。男友Michael與她年紀相若,又熱愛藝術玩具志趣相投,早前推出一系列肖像畫和figure公仔,其中一個更是1:1的戴祖儀公仔,Michael更盛讚戴祖儀說:「佢份人幾true,睇到佢對藝術嗰份熱情。」冧女冧到出晒面。

去年戴祖儀被拍到與羅天宇在淺水灣撐枱腳兼拍拖看日落,不過感情來得快亦去得快,不到一年二人最近已分手收場。本月1日是羅天宇33歲生日,戴祖儀就完全冇影,亦沒在Ig隔空祝賀,羅天宇更已轉向另一女神蘇皓兒(Chloe)埋手,經常結伴打波,而戴祖儀亦被爆撻着澳門闊少Michael Li。

據知Michael對戴祖儀非常癡心,他數年前已透過朋友認識戴祖儀,並曾展開猛烈追求,戴祖儀起初只樂於「收兵」,不過男方一直在身邊守候。由於Michael從事藝術生意,加上人脈廣,他為取悅戴祖儀,早前與她合作開公司The Real Project,又打本舉辦藝術展,最近終於成功將她俘虜。

「對藝術熱情好放心」

Michael近日為戴祖儀找來日本藝術家橋爪悠也,在港搞首個藝術展,又替戴祖儀推出一系列肖像畫和figure公仔,其中一個更是1:1的戴祖儀公仔,冧爆戴祖儀。《蘋果》昨致電Michael,他先澄清自己並非報道指的澳門人,其實是土生土長香港人,問到他跟戴祖儀的戀情?Michael說:「我同Joey(戴祖儀)只係朋友,又係合作夥伴。公司𠵱家仲上緊軌道,全心全意去搞好嚟緊嘅展覽同pop up,根本就冇時間拍拖,所以都唔會追佢。」兩人同樣對藝術有興趣,所以一拍即合,Michael說:「我鍾意搞一啲新穎嘅藝術展覽,其實香港有好多奇才,只差在有冇人去投放資源同發掘佢哋。」

Michael提到戴祖儀有出錢出力:「佢夾埋一啲朋友,大家真金白銀出錢一齊搞,唔係好似其他媒體講到係我單方面出錢咁。」Michael覺得戴祖儀如何?他說:「佢份人幾true,做起嘢上嚟效率高,又認真,落手落腳去做,有嘢唔明就會即刻問,睇到佢對藝術嗰份熱情,作為合作夥伴嘅我,就算唔喺香港,我都好放心。」 Michael表示近日因為自己仍身在英國,所以未能親自出席橋爪悠也在港的藝術展,就只得交給戴祖儀負責。

認黃絲要徹查警暴

既然對戴祖儀讚不絕口,可以考慮追求,Michael答:「HaHa,冇話理唔理想型嘅,我認為感情方面夾就OK,將來嘅事話唔埋㗎嘛,可能Joey聽日就有個男朋友,但唔係我呢,who knows?不過,如果有女仔對我有興趣,認識吓也無妨,反正我係單身。」Michael的Ig曾貼出一個寫有「光復香港 時代革命」牌的蛋糕,似是「黃絲」同路人,他說:「我要真普選,徹查警暴,我係土生土長嘅香港人,見到有啲嘢唔啱,睇唔過眼,就要出聲。」

Michael的Ig於2018年1月曾貼過跟一名女子遊日本的親密相片,但之後再沒貼出合照。同年8月,Michael便與戴祖儀結伴去看張學友演唱會,兩人為避嫌只貼出各自在後台與學友的合照,可是Michael裁相技巧不徹底,相角有戴祖儀的長髮、手鈪和白裙,最終洩「蜜」。9月Michael貼出跟戴祖儀去幫襯張敬軒餐廳後的三人合照,他留言道:「I want nobody nobody but you@joeythyee」公然tag了戴祖儀示愛。昨日戴祖儀在Ig繼續推廣藝術,她留言:「今日係Peep solo exhibition嘅第2日,快啲去尖沙嘴欣賞下本地藝術。最後重點:我單身,多謝。」