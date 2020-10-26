古天樂踏入5字頭 杜Sir家中設宴慶祝

男神古天樂上星期50歲生日，一向低調的他今年因為武漢疫情關係，沒法和fans一起慶祝，但原來與他老友鬼鬼的大導杜琪峯及鄭秀文（Sammi）沒有忘記，並相約壽星仔在杜Sir家食飯慶祝。

今晚Sammi貼出生日飯照，她留言透露：「古仔生日，我們都會為他慶祝，今年當然亦不例外。上星期古仔生日前，在杜Sir家中簡單晚飯預祝他五十大壽。」Sammi大讚古仔保養得宜，完全不似已經50歲的人。

至於生日祝福方面，未知Sammi是否因許志安愛犬Lucky日前離世，及鄭爸爸近日身體抱恙入院影響，她祝古仔「身體健康最重要」，相信古仔應該完全收到了。

至於古仔昨日就在社交平台，留言感謝fans隔空送上的生日祝福，他又指：「雖然今年不能親身和大家慶祝，但沒有影響我的對大家的感謝，我相信很快就能夠見面的。」見古仔的留言顯示是以最新型號手機登入，未知是他買給自己的生日禮物，還是由朋友送給他的呢？

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