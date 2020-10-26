綠葉王虞天偉離開大台經營老人院 疫情下步步驚心

64歲無綫前綠葉王虞天偉在大台26年盡是演小角色，但現實生活卻是老闆階級，1983年開始在北角開設護老院，最高峯時期開了3間，有逾200個床位。

「我5歲喺大陸嚟香港，我家姐落咗嚟之後好偶然喺九龍塘一間老人院做過，佢同我講呢個行業有得做喎，嗰時我仲係發緊演員嘅明星夢，但佢哋不停勸我，誤打誤撞咪試吓，點知一試，我都接受咗呢個行業。」

虞天偉表示最初跟胞姊合作，後來姊弟分開經營，現時他只餘北角一間護老院。

「自己去到60歲時，雖然好有心機好有幹勁，但你會有攰嘅一日，做咗咁耐，細路又出身喇，使唔使每日仲咁大壓力呢？因為呢個唔係一個產品，呢個係一個人，一個服務性行業，人哋父母，一個道德性職業，但我請返嚟嘅姑娘呢？佢哋可唔可以將個老人家當正自己父母呢？變咗你管理呢個行業時，你付出嘅心機特別多，多啲巡多啲睇，多啲監督，如果你當係一個投資性嘅嘢時，咁就好容易出事。」

過去不少護老院因被揭發虐老而被釘牌，雖然同行如敵國，但虞天偉對同行反而深表同情：「你估佢（經營者）想咩？佢偏偏請咗個夥計咁樣搞法，咁你點算？你請着個主管，原來佢愛心得咁多，佢打份工之嘛，一個唔覺意將你成個生意搞『彎』晒，所以壓力喺邊度呢？係你要投放落去，要不停睇，但經過幾十年，好多壓力種咗落嚟你唔知，尤其是3間喎，日日巡，同埋我唔同人合作，自從我同我家姐分開之後，我同老婆講到此為止，我唔再同人合作，以後我做多做少都係我自己，我自己咁嘅形式去run個生意，我好開心，之後有好多行家，如果嗰時我跟住一齊去（合作）就不得了，佢哋發展屯門、新界，200個床位、300個床位，雄心萬丈，我都謝絕晒，我自己細細哋，我覺得好開心。」

武漢肺炎持續，7月再爆發第三波，面對疫情，經營老人院變得要格外留神和小心。虞天偉坦言大壓力：「老人家入院檢查，點知隔鄰嗰個會唔會惹返嚟？又或者家屬探老人家嘅時候，佢有冇接觸啲乜嘢？呢個壓力好大，真係阿彌陀佛，目前嚟講都叫做托賴。」

不過，每每看到老人家因為武肺離世新聞，虞天偉都感到非常難過。

「老人家免疫能力低，萬一染到，康復能力低， 所以我同啲姑娘講，一定要消毒液、口罩，樣樣嘢都要小心提防，所以就算冇嘢做我都要返去，我要同佢哋一齊，等於喺戰場，個將軍縮吓縮吓，咁前線嘅員工點呢？所以我返去冇嘢做睇吓報紙，我都會返去，同佢哋一齊，老細唔係淨係收錢，要增加士氣。」

虞天偉80、90年代拍過逾百部電視劇，劇集經常在下午重播，護老院一班老人家見到電視上的虞天偉份外覺得親切開心，昔日電視小人物，瞬間變成老人家心目中的大明星。

虞天偉開心笑說：「佢哋又唔會貶你，真係話：『我哋老闆係明星呀！』佢見你演員就係明星。」

究竟，做演員辛苦，還是做老闆辛苦？

「老人院係生意，好多嘢run，要睇住盤數，睇住啲姑娘，公司裝修維修，好多嘢跟，你返去拍戲，個人投入咗另一樣嘢，唔講古裝難哽嗰啲，一般嚟講係好舒服，你返到去仲覺得relax，揸住杯咖啡開工等埋位，同同事傾吓偈，有時出去拍嘢仲更加開心，我哋鍾意飲飲食食嘅，一收工即刻搵地方食嘢，所以我都enjoy㗎，我係消化到壓力嘅人，可能自細出身寒微，而家擁有嘅嘢已經覺得好好。我對成就要求唔會睇得太重，只要我入到嗰行，做到演員，紅唔紅唔係我考慮，總之我嘅職業就係演員，我已經開心到不得了啦！」

採訪：戴彩煥

攝影：郭賢興

攝錄：林德雄、周樂恒

場地：十下火鍋Suppa

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