姜皓文慶祝21周年結婚紀念日 自彈自唱情歌冧老婆

今日是姜皓文（黑仔）54歲生日，他與太太殷寧（原名金慧英）的生日及兩人的結婚紀念日相近，往年夫妻二人多是到馬來西亞慶祝，今年因為疫情關係，無法出埠度假，兩人異口同聲說：「會掛住檳城，但而家呢一刻，最緊要係大家健康平安。」

日前，黑仔於工作後，獲同事送上生日蛋糕，雖然是簡單地慶祝，但黑仔已很滿足，暖在心頭的他希望大家都身體健康，他說：「好多謝大家咁有心，好多朋友都話一齊慶祝，不過疫情關係就冇得一齊食飯。我諗今年好多人嘅生日願望都係一樣，最緊要身體健康，開開心心。」

一次過慶祝兩人的生日和結婚紀念日，二人世界更是甜蜜，黑仔先在太太生日及結婚21周年紀念日，安排了一連串心思驚喜，先有自彈自唱生日歌及《分分鍾需要你》，再訂餐廳撐枱腳，殷寧笑言突然覺得心跳加速，「黑哥畀咗好多surprise我，生日當晚佢拉咗我入房，彈結他畀我聽，個吓有啲心跳感覺，覺得老公好靚仔。」

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