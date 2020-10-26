有名齊齊改丨楊怡羅仲謙夫婦新名出發 求家人健康順利

不少藝人入行前都會改名，好像劉德華、舒淇等都不是他們的本名。而近年不少電視圈的藝人入行後才改名，期望借改名轉運，今年4月榮升做父母的羅仲謙和楊怡，忙於照顧寶貝女「小珍珠」之餘，原來兩人為了家人，齊齊改名轉運。

今日羅仲謙在社交網貼出一家三口的相，他留言指女兒珍珠已半歲大，並有消息要宣佈，他說︰「轉眼間，珍珠已經半歲，這一年多，我們經歷了許多轉變，為了家人更好，我們作出了這個決定，藉着2020年的今天，和大家分享這個消息……」他留言公佈和太太改的新名字，他寫道︰「我們改名啦，所以從今天起，羅仲謙=羅子溢，楊怡=楊茜堯，請大家多多指教。」

對於改名一事，羅仲謙回覆《蘋果》表示︰「其實個名早一陣子已經改好啦！不過到今日先同大家講！望大家多多支持！其實只係希望家人身體健康，順順利利！」至於楊怡則表示︰「係吖，其實改了一段時間，想家人更好啦，所以現在才公佈，多多指教。」問她捨得改新名嗎？但楊怡名字讓大家都記得，她笑謂︰「冇所謂，大家慢慢適應，我當初都要時間適應，而且我骨子裏都係楊怡。」

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