64歲無綫御用丐幫長老虞天偉慨嘆大台搞小圈子：擦鞋都係一個天份

「睇到發哥周潤發喺電視呼籲參加訓練班，我咪膽粗粗去試吓囉。」

個個都想做發哥，唔通個個係發哥！

64歲前無綫綠葉王虞天偉原本在酒店做侍應，1977年因為發哥一齣宣傳片，於是投考無綫第8期藝員訓練班，跟湯鎮業、廖啟智、艾威和黃造時做同學，一心希望做發哥接班人，結果牡丹做不成，做了26年綠葉。

「嗰時考入訓練班，個個夢想都係做周潤發接班人，出咗嚟（訓練班）幾年之後，梗係成個人醒晒，知道係乜嘢一回事，周潤發條路好遙遠，唔係咁簡單！」虞天偉日前接受《蘋果》專訪說。

虞天偉原名虞堂容，因為發音太沉，於是改了個響一點的名字，可惜拍劇拍足20多年，不但未能做到「響噹噹」，而且觀眾大多數只認得虞天偉樣子而不知道他名字，這點虞天偉自己也清楚明白。他說，只要觀眾叫他「做電視嗰個」而不是「茄哩啡」，已非常感恩。

「嗰三個字好似一個嘲笑名詞，有啲同事聽到人叫自己『茄哩啡』，即刻神經線硬晒，有啲喺夜店聽到人咁講，即刻想衝埋去同人打交，我話：『你打得幾多鋪呀！其實當一個名稱囉！你當佢唱歌囉！』我自己就係咁消化咋，又唔係好介懷。有時嗰排有個角色（電視劇播出），會叫到你名，比如我做《O記實錄》隆叔，『嗰個隆叔囉！』你咪覺得舒服。有啲人話你茄哩啡，如果你有家人喺度，一齊聽到呢個貶低你嘅說話，可能會有啲唔係咁舒服，但自己屋企人都慣咗啦。」

虞天偉拍過的劇集逾百部，演得最多是武林高手和老差骨，作品包括《O記實錄》第一、二輯的老差骨隆叔、《過山車》、《酒店風雲》和《情濃大地》以及《大時代》中呃神騙鬼的氣功大師等。

唔講唔知，虞天偉原來是無綫御用丐幫弟子，由1983年黃日華版《射鵰英雄傳之華山論劍》演張長老、1993年古天樂版《神鵰俠侶》演幫主魯有腳、1994年張智霖版《射鵰英雄傳》演簡長老、同年鄭伊健版《射鵰英雄傳之南帝北丐》演九袋長老，再到2001年吳啟華版《倚天屠龍記》升級演掌棒龍頭，5部金庸劇都是丐幫，堪稱是金庸筆下丐幫中堅分子。

虞天偉滿自豪說：「由最低微做到最高級都畀我撈晒。」

26年演戲生涯總有挫折，虞天偉最深刻一次，是訓練班畢業後被安排在盧海鵬孭飛的《仁者無敵》做村民拍群戲。「孭住一句對白最尾先出嚟，喺山度見到怪獸，衝落嚟話畀班村民聽：『怪獸喺上邊！』嗰場戲個個都要點火把，幾十人，有個cameraman孭住部機跟你行，點知你壓力一大，當堂𦧲脷，你話幾難堪呢？搞到所有演員又要再點火，盧海鵬喺度，即刻喺度『試咪』，NG咗4、5次，夾硬甩甩漏漏搞掂，嗰晚收工直情覺得自己唔想做演員。」

還有另一部古裝武俠劇，虞天偉直言拍到心灰意冷。「我哋幾個演員喺船上邊，大家話題係：『幾時轉行呀？使唔使咁樣喺度捱呀？使唔使咁辛苦呢？』我哋幾大派掌門坐船去一個島，誰不知起風浪，喺隻船左搖右擺，隻船係假嘅，工作人員個個揸住桶水兜頭淋，我哋假髮淋完之後又要再等打燈，又坐喺度，成晚拍通宵，仲要拍3日，個故事又講我哋中咗毒打不死，死咗跟住彈返起身，變咗不停打，嗰部戲真係辛苦囉！我哋話：『使唔使咁俾人虐待呀？』嗰部戲令到我哋話題係不如轉行。」

辛苦過又呻過之後，一切回歸正常，虞天偉很快又忘記一切不快投入新的工作：「我好鍾意呢個行業，周圍拍外景，過程好enjoy，但當然咁多年好似冇乜嘢機會，係有少少失望，但呢個失望好快度過，後期我視演員為一份工作，其他上唔上位，我係隨緣，同埋後尾誤打誤撞我做咗老人院小生意，唔係點再執着拍戲個成就要求，放得好低。」

娛樂圈向來現實，虞天偉慶幸自己在電視台工作日子，總遇上有修養的小生花旦，不像近年電視台舊同事遭人白鴿眼。

「而家新晉小生，我聽返啲同事講，個個嘴臉好犀利、白鴿眼，大家同事當你透明，但我哋嗰代，好似我入行仲見到梁醒波，喺化妝間見到鄧麗君，仲有堅叔石堅，好人到不得了，大家傾偈，佢哋唔會有一個高低位睇得咁重，有啲新晉嗰啲態度就好似有少少不可一世咁，你食飯，佢見你喺呢張枱，佢就行去嗰張枱，心諗：『你哋啲小演員，我都費事埋嚟同你同枱。』」

雖然愛演戲，但2005年拍完《酒店風雲》後，虞天偉還是決定離開無綫，全身投入護老院生意。「有段時間TVB好鍾意返大陸拍，好似同秋官拍嘅《血薦軒轅》，喺北京一個月，其他《酒是故鄉醇》，去廣西前後加埋兩個月，再加埋TVB轉制，我兩個細路喺英國讀書，老婆自己一個人喺香港，有少少埋怨我成日唔喺度，幾樣加埋⋯⋯算啦，撈咗咁耐，撈來撈去都係咁，亦都冇乜突破，自己亦有小生意，咁就不如走啦。」

無綫今年狂向資深演員開刀，減到一年一騷，迫使劉江、李麗麗、雪妮、于洋等先後離巢，問虞天偉有何睇法時，他滿懷感慨說：「自己有小生意，keep住呢份工作係為興趣，但好多同事養妻活兒，生活靠晒呢份工，TVB用咗呢個形式，一個月一個騷，最慘一年一個騷嗰啲，吊住個名吊住個合約，最近我同以前啲同事傾偈，佢話：『呢排都好少開工。』梗係啦，古裝又少開，時裝劇來來去去都係嗰班演員，再加埋TVB制度係一撮撮人，如果你埋到嗰邊堆咪恭喜你囉，好似我咁，我都埋唔到乜嘢堆嘅，咁就弊喇，變咗你會辛苦好多。擦鞋都係一個天份，你唔係想埋去就埋去，你都要對方好舒服咁接受你，呢個都係一個學問，但呢個小圈子係冇辦法，各行各業都有啲，有監製都話，三個演員都好戲，佢零零舍舍同你傾到偈，佢點解唔用嗰個呢？」

虞天偉續說：「TVB有個藝員調配組，但佢哋冇權㗎喎，點解你唔畀權呢？你要捧嗰班港姐，你可以㗎，但你使唔使嗰啲散角都仲係要畀監製控制呢？啲散角點解唔畀呢個部門去分配呢？所以有時見到來來去去有班演員撈完嗰個劇，下一個劇又熟口熟面，其他唔夠騷嗰啲，點解唔分配得好啲？咁咪有啲爆騷有啲under囉！」

採訪：戴彩煥

攝影：郭賢興

攝錄：林德雄、周樂恒

場地：十下火鍋Suppa

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