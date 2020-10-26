【搣飛割凳】電影裏的著名阿Sir

《誤人子弟》的林Sir重拾教學熱誠，明白老師職責就是教好每一個學生。以下幾齣電影裏的阿Sir，教學動機或許人人不一樣，但至少都用自己的方法，嘗試教好學生，春風化雨。

撰文：月巴氏

John Keating 逆權老師

John Keating回到母校任教，故意不採用母校那種傳統教學方式，反而鼓勵學生找尋和發展自己興趣，並教導他們面對個人生命的應有態度是「carpe diem」，活在當下，引起家長的不滿，1989年《暴雨驕陽》（Dead Poets Society）能成為經典，羅賓威廉斯（Robin Williams）的演繹功不可沒。

鬼塚英吉 不良老師

原本就是不良少年，鬼塚英吉去做阿Sir，動機也不良──為了媾學生妹。當他被編到被校方視為最有問題、最冇希望的班級，鬼塚卻令這班被放棄的學生，明白還是有人願意接納他們。藤澤亨漫畫原著，先後兩次被改編為電視劇，要睇，梗係睇1998年反町隆史版本的《GTO》。

張英 爛仔老師

某程度上是《GTO》的香港版，2000年的《流氓師表》同樣借張家輝飾演的古惑仔老師張英，令一班被放棄的學生，重新明白自己的存在意義──成績高低不主宰一個人，成績差，一樣可以活得有價值。除了張家輝由頭帶到尾的演出，蒙嘉慧的「地理魯媚」，一樣正。