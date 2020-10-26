湯馬士波迪辛特童星變大叔 Netflix新劇留鬚演棋士

經典愛情電影《真的戀愛了》（Love Actually）童星湯馬士波迪辛特（Thomas Brodie-Sangster）的Netflix新劇《后翼迷兵》（The Queen’s Gambit）於日前上架，夥拍《思‧裂》（Split）24歲女星Anya Taylor-Joy，現年30歲的湯馬士在劇中留八字鬚，造型似足大叔。

湯馬士曾拍2014年科幻電影《移動迷宮》（The Maze Runner），當時還是鮮肉的他在《后》劇中飾演驕傲成性的西洋棋士，與女主角Anya在棋場上對戰，曾於《哈利波特》（Harry Potter）電影系列中飾演哈利的肥表哥達力德思禮的31歲男星Harry Melling亦有份參演。《后翼迷兵》改編自1983年同名小說，講述Anya所飾演的天才西洋棋少女的成長路，她不但依賴鎮定劑與酒精，甚至沉迷性愛。

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