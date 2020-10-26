王喜為本土電影擔任《照單全收》男主角 田蕊妮獻聲唱主題曲

港產片不一定是大製作，亦不一定如大台一樣，用同一批演員。

王喜早前為新晉導演謝樂兒的電影《照單全收》擔任男主角，亦是他繼2016年大陸電影《左眼不跳財》後再次登上大銀幕。今日有網媒《囧報》報道，謝樂兒今次賣樓拍戲，王喜最初仲半信半疑，《蘋果》今日搵過王喜，他透露在接拍前亦不認識謝樂兒，但口耳相傳下聽過導演有熱誠，賣樓賺錢再自編自導自演。

王喜在網媒訪問中透露，以往有聽聞過有人會以賣樓為藉口壓價，今日他向《蘋果》講到今次片酬，他形容是「相當唔錯」，對於導演賣樓拍戲，他就指自己最初的確是抱住小人之心的心態質疑過：「行走江湖咁耐，對呢個行頭都有少少戒心，因為最初都唔識。以前都聽過『我自己賣樓㗎，計平啲啦』，最初都係本住小人之心，會諗係咪壓價藉口。」

王喜說之後一路拍，漸覺慚愧：「有次場戲要喺室內拍，但地點係山旮旯啦咁遠，點解唔係市區租個地方？由市區出發去到都用好多時間啦，一來一回都幾個鐘，我仲幫導演計過數。」王喜之後才知道拍攝地方原來是導演賣樓後租住的單位，仍未入伙，只佈置好房間借出用作拍攝，他說：「床單所有嘢都係佢自己，佢都未用過就要拎嚟拍戲，大熱天時仲要冇冷氣，我仲要好大汗整污糟晒。」

《照單全收》以兩位傷殘人士作為主要骨幹，亦邀請到田蕊妮唱電影主題曲《愛一次》，王喜透露導演邀請到好多人幫手，包括認識嘅教育界人士、學校。電影將於下月在香港藝術中心古天樂電影院上映6場，王喜表示不知道電影會否安排在其他院線播出，但就希望電影可得到來屆金像獎影展的入圍資格。同一時段，深藍電影《時代》話上未上，但仍有藍絲呼籲要爆場睇戲，王喜亦不標揶揄一番：「如果《時代》視我為假想敵，都係一種榮幸嚟。」

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