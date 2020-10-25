太極樂隊前主音之一的雷有曜（Albert），已移居加拿大多年，但他一直心繫香港去年開始的社會運動。近月有12名涉反修例案件的港人疑在潛逃往台灣時，被內地海警截獲及拘捕，目前被關押在內地已超過兩個月，音訊全無，12位港人的家人求助無門。近日於英國倫敦、加拿大溫哥華及多倫多等地分別都舉行聲援12港人的集會，Albert亦在加拿大以自己最擅長方式、自彈自唱《盼願煲底相見》，以歌聲聲援。

藉歌詞表達心迹

Albert前日在其YouTube上載聲援12港人的唱歌片段，拿起結他坐咪前自彈自唱的他，其身後的白門則貼上一張黃紙，上面寫上「#SAVE 12 HK youths」的字眼。Albert甫開始便一口氣唱歌，未有說話，而當中歌詞有「與你唱 海闊天空 和你飛 緊握雙手 不放鬆 同信 …… 一起 共同進退 盼願煲底相見 別忘記要兌現 這承諾教我爭一口氣 再捱下去……多一個已經很多 為了呼吸這自由空氣 為了守護未來香港 一定要撐下去」，歌詞可謂有血有淚，資料顯示此歌作曲及填詞寫着「橙」，不知是何方神聖。不少網民留言感謝Albert聲援：「作為太極fans以你為榮，再次多謝你撐香港人」、「大家都要撐住，煲底見。」等，其中鄭敬基也有留言：「Thank you bro」。

電影《十年》與《樹大招風》的導演區文傑也移居溫哥華，昨日他亦在社交平台貼出一張於溫哥華舉行聲援12港人集會相片，並寫上「Bring them back」。除了倫敦、溫哥華及多倫多外，美國三藩市、紐約、西雅圖、洛杉機、台灣、瑞典哥德堡及南韓首爾等，同樣有集會要求內地政府釋放12名港人，可見全球很多人也關注事件。

李婉華盡責投票

另外，已移居溫哥華的李婉華昨日在卑詩省新一屆議會選舉最後一日去投票，她在fb上載在投票站外的短片並留言：「今日係10月24號，亦都係實體投票最後一日，我𠵱家準備去投票，我要準備證件同口罩，要盡公民責任，今次係省選。」不少香港網民留言表示羨慕。