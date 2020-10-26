Bella Hadid騎師夢幻滅親吻愛駒 家姐Gigi產後瘦身呼籲投票

美國名模Bella Hadid於2016年因患上萊姆症（Lyme disease），而被迫放棄成為職業騎師的夢想。Bella昨日再次穿起馬術裝束，在母親Yolanda的農場內與愛駒Blue合照，她還不惜坐在地上為馬仔剃毛，對馬匹的熱情未減。

Bella昨日戴起頭盔、穿着緊身褲及長靴，合起雙眼與Blue合照，還在牠的鼻上親吻。Bella的騎師夢雖然幻滅，但間中亦會與自家飼養的馬匹玩樂。此外，美國總統大選即將舉行，Bella的家姐Gigi上月為英國男子組合One Direction前成員Zayn Malik誕下女嬰，極速瘦身的她前日穿上印有「VOTE」字的T恤對鏡自拍，頸上還戴有名貴首飾，呼籲粉絲投票。Gigi留言表示已經以郵寄方式投票，是為女兒的將來而作出的決定：「我上星期在女兒的身邊投票，是為了我想要她將來看到的美國，但並不只是為了我們，還為着弱勢的社群。」Gigi又指她為投票的選民感到驕傲。

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